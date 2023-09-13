Павло Зібров та Андрій Кравченко переспівали душевний хіт 1990-х років

Співак Павло Зібров та Андрій Кравченко. Фото: менеджмент зірок.

Павло Зібров та Андрій Кравченко заспівали хіт 1990-х "Душі криниця". В ньому йдеться про родинні цінності, швидкоплинність часу і про чисту любов у форматі "батьки-діти".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірок.

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Пісня торкається душі кожного

Співак Андрій Кравченко розповів, що пісня його дуже розчулила одразу. Там за словами артиста, влучно передані образи.

"Бережіть своїх батьків і якомога довше залишайтеся для них дітьми! Бо час біжить швидко і жодні сили не здатні його зупинити", — сказав артист.

Павло Зібров зізнається, що йому дуже щемливо виконувати цю пісню зараз.

Павло Зібров та Андрій Кравченко переспівали душевний хіт 1990 років

Співак Павло Зібров. Фото: менеджмент зірок.

"Згадую юні часи, коли був першим виконавцем у далекому 1989 році, а вже в 1995 вийшла збірка під однойменною назвою "Душі криниця" і я співав цю пісню для своєї мами, якої вже, на жаль, немає. Потрібно цінувати час, коли ви ще — літо, а батьки уже — зима. І ця пісня торкається душі кожної людини, бо вона про святі істини, про найдорожче — батьків та любов до рідного дому, про душевні найтепліші моменти в житті. Ця пісня поза часом. А зараз, під час війни, коли багато сімей розʼєднані — вона набула особливого сенсу", — прокоментував співак.

Пісню "Душі криниця" написали поет Андрій Демиденко і композитор Олександр Морозов. Першим її виконав Павло Зібров у 1989 році. Вона полюбилася слухачам і потрапила до репертуару інших українських артистів. Андрій Кравченко розказує, що давно хотів виконати її у дуеті з Павлом Миколайовичем.

Співак Андрій Кравченко. Фото: менеджмент зірок.

"Павло Зібров — це легенда. Я відкрив для себе Зіброва як прекрасного наставника, відверту та щиросердну людину, близьку мені по духу і за цінностями. Павло Миколайович прожив цю пісню разом зі мною на єдиному диханні. Я це дуже ціную", — сказав артист.

До пісні "Душі криниця" артисти вже зняли відео. Над кліпом працювала команда режисера Олексія Міхалевського. Роботу вирішили зробити лаконічною — щоб не відволікати аудиторію від суті композиції.

"Андрій Кравченко — нове імʼя в українському шоу бізнесі, який активно працює та набирає обертів, молодий та перспективний артист. Його команда вела переговори дуже чітко та лаконічно, та авжеж дуже приємно, що Андрію імпонує моя творчість і саме його перший дует вийде зі мною. Це відповідально і цікаво. Для мене важливо працювати з людьми, з якими я на одній музичній хвилі, які невпинно працюють, прагнуть розкрити свій голос та талант, відкрити нову аудиторію, — тому з Андрієм ми одразу знайшли спільну мову. Я впевнений, що в нього велике майбутнє. І так як я починав і набирав обертів з піснею "Душі криниця", дуже символічно, хочу щоб і для Андрія ця пісня стала особливою в його творчій діяльності", — говорить Павло Зібров.

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