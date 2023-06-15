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Антон Вельбой обратился к продюсерам, которые без его ведома выпустили новую песню

15 июня 2023 12:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Антон Вельбой обратился к продюсерам, которые без его ведома выпустили новую песню
Певец Антон Вельбой. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Продюсеры Wellboy представили новую композицию "Документи у Дії", о чем певец Антон Вельбой узнал уже после релиза. Артист единолично разорвал рабочие отношения с лейблом Papa Music и продолжает исполнять хиты под новым сценическим именем Anton Velboy. В своих соцсетях 23-летний певец обратился с предложением к продюсерам.

Соответствующие видео появились в сториз его Instagram.

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Подробности

По словам Антона, релиз новой песни стал для него неожиданностью. Он отметил, что премьера одновременно и у него, и как будто не у него. Он не сотрудничает с продюсерами, которые собираются судиться с молодым исполнителем.

Скриншот: Instagram/a.wellboy

Артист записал видеообращение к лейблу, в котором предложил продюсерам снять видеоклип на новую песню.

"Может клип будет какой-то интересный. Может с двойником или без него", — заявил Антон и рассмеялся в конце видео.

Вельбой отметил, что текст новой композиции писал он. По словам продюсера Евгения Триплова, за два года в проект Wellboy было инвестировано как минимум 200 тысяч долларов. Потому лейбл планирует решать вопросы в юридической плоскости через суд.

Певец Антон Вельбой. Скриншот: Instagram/a.wellboy

Напомним, ранее мы писали, что СБУ проверила продюсеров Wellboy и группы "Коррупция" на сотрудничество с россиянами. Также мы рассказывали, что группа "Океан Ельзи" посвятила саперам новую версию хита "Я їду додому" и клип на нее.

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