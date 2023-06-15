Продюсери Wellboy розповіли про суд з артистом та презентували його нову пісню

Співак Антон Вельбой. Фото: менеджмент артиста

Після припинення співпраці з продюсерами співак Антон Вельбой продовжує виконувати хіти під новим сценічним ім’ям Anton Velboy, замість Wellboy. Лейбл Papa Music, якому належать права на пісні, збирається судитися з артистом. На 2023 рік було заплановано чимало прем’єр. Попри скандал, продюсери випустили нову пісню Wellboy без прямої участі Антона.

Композиція "Документи у Дії" з’явилась на всіх музичних майданчиках та YouTube Wellboy.

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Подробиці

На офіційних сторінках артиста Wellboy вийшла нова пісня, але ці профайли офіційно належать Papa music і артист до них не має зараз доступу.

"Після заяви Антона Вельбоя про припинення співпраці з нами та численного публічного бруду, що він і так звана його нова команда намагалися вилити на лейбл, перша думка була заблокувати пісні всюди, що виходили під псевдонімом Wellboy. Але, ми дивимося на кількість прослуховувань пісень на майданчиках та відео які люди знімають у соцмережах і розуміємо, що не маємо морального права відібрати ці пісні перш за все у слухачів творчості Wellboy", — повідомили продюсери.

На цей рік лейбл разом з артистом будував багато творчих планів. Було вже записано кілька пісень, які готували до премʼєр. Але рішення Антона піти в односторонньому порядку загальмувало ці релізи. Продюсери вирішили презентувати одну з них — "Документи у Дії".

"Конфлікт між нами не вирішився. Не дивлячись на те, що Антону Вельбою відомо про заборону використання музичних творів, правовласником яких є ТОВ "ПАПА МЬЮЗІК", він нахабно продовжує це робити. Ну що ж, два позови до Антона вже подані, буде третій… А, може, навіть і четвертий. Отже, документи у дії", — зізнався власник лейблу Papa music Олексій Голубєв.

За словами продюсера Євгена Тріплова, за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ перевірила продюсерів Wellboy та гурту "Корупція" на співпрацю з росіянами. Також ми розповідали про відповідь менеджменту Антона Вельбоя на його виступ попри скандал з продюсерами.