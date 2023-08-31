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Арам Арзуманян озвучил главного героя уникального мюзикла нового формата

31 августа 2023 16:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Арам Арзуманян озвучил главного героя уникального мюзикла нового формата
Актер Арам Арзуманян. Фото: instagram.com/aram_dad/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинцы уже совсем скоро увидят уникальный авторский мюзикл нового формата. Главный герой проекта ёё — холодильник по имени Назар Жмак.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мюзикла.

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Харизма Арзуманяна

Уже с сентября семейный спектакль "Холодильника Будинок" стартует в КВЦ Парковый. Создатели признаются, что хотят удивить зрителя неожиданным форматом. Участие в спектакле принимает и известный украинский актер театра и кино Арам Арзуманян, завоевавший сердца зрителей своей игрой в фильмах "Скажене весілля" и "Скажені сусіди". Именно Арам озвучил главного персонажа мюзикла "Назара Жмака" — так зовут холодильник.

"Я привык всегда играть на сцене, и если где-то мне не хватает эмоций по тексту, всегда могу своей харизмой их создать. А здесь есть только голос. Меня на сцене нет, но я не имею права сделать так, чтобы зритель заскучал. Вот это Самое трудное — вызвать эмоции только своим голосом. Уверен, впечатления у всех однозначно будут положительные, даже будут моменты, когда захочется плакать…Но этот мюзикл — это действительно будет ВАУ! И такой эффект будет от всего: и от дизайнерских костюмов, и от песен, и от моего персонажа конечно", — говорит Арам.

 

Арам Арзуманян озвучил главного героя уникального мюзикла нового формата. Фото: менеджмент мюзикла.

 

Арам Арзуманян озвучил главного героя уникального мюзикла нового формата. Фото: менеджмент мюзикла.

Для спектакля "Холодильника Будинок" написано шесть авторских композиций от известного украинского композитора Дмитрия Саратского, который сотрудничал с такими артистами как Оля Полякова, Монатик, Джамала, Злата Огневич и другими звездами шоу-бизнеса.

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