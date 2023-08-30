Ольга Сумська потрапила до лікарні – що з акторкою

Українська акторка Ольга Сумська під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка, зірка телесеріалів Ольга Сумська показала неочікувані кадри. Українська телезірка показала кадри, де можна помітити, що вона перебуває у кабінеті лікарки, яка робить їй одну процедуру.

Відповідними кадрами Ольга Сумська поділилася у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.

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Що трапилося?

Після того, як українська акторка Ольга Сумська відіграла вистави в театрі, в неї з’явилися проблеми з голосом. Тому вона звернулася до лікарів, щоб прибрати цю проблему. Їй довелося робити спеціальну процедуру, щоб відновити свій голос.

Stories Ольги Сумської з лікарні. Фото: скриншот з Instagram

Українська телезірка навіть показала, як відбувалася процедура з відновлення голосу. Виявляється, їй шприцем залили щось у горло, щоб вона змогла дограти свою виставу в турі.

"Друзі, що зараз буде. Зараз буде заливка. Попрацювала дві вистави, і дивіться, трошки насадила голос і одразу ж звернулася до професіоналів. Ось він цей шприц. Зараз ми широко відкриємо горло. Сподіваюся, що завдяки такій заливці я дограю в турі нашу виставу", — висловила надію відома українська акторка Ольга Сумська, показавши процедуру, яка, схоже, була не надто приємною.

Stories Ольги Сумської з лікарні. Фото: скриншот з Instagram

Юність акторки

Нещодавно українська акторка показала архівну фотографію, де їй всього 16 років та вона має темне волосся, через що її просто не впізнати. На світлині знаменитість стоїть біля пам'ятника письменнику Миколі Гоголю в Полтаві.

На фото молода Ольга стоїть у світлій сорочці та жакеті, а внизу вона одягнула довгу картату спідницю. Під рукою 16-річна знаменитість тримає сумочку. Судячи з підпису, ця фотографія була зроблена у 1982 році у Полтаві.

Українська акторка Ольга Сумська в 16 років у Полтаві. Фото: Instagram Ольги Сумської

Нещодавно вона поїхала з туром до Полтави, тому вирішила показати, як вона змінилася. Вона зробила таку ж саму фотографію, де вона стоїть на тлі цього ж пам’ятника у схожій позі. У підписі вона зазначила, що це вже 2023 рік.

На сучасному фото Ольга стоїть у чорній сукні з написом "Доброго вечора, ми з України" та у світлому кардигані. На її шиї можна помітити масивні прикраси.

Українська акторка Ольга Сумська в 57 років у Полтаві. Фото: Instagram Ольги Сумської

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