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Ольга Сумська з донькою-акторкою показала фото зі спільних гастролей

1 серпня 2023 10:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Сумська з донькою-акторкою показала фото зі спільних гастролей
Ольга Сумська з донькою. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно 21-річна донька Ольги Сумської Ганна закінчила театральний університет. Тепер юна акторка грає на одній сцені з мамою та батьком.

Фото з-за лаштунків вистави "За двома зайцями" Ольга Сумська опублікувала у своєму Instagram.

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Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк тепер грають на одній сцені зі своєю молодшою донькою Ганною. Нещодавно родина зіграла виставу у Вишгороді. Правда Віталій Борисюк цього разу був у ролі глядача.

Кума Ольги Сумської Влада Литовченко завітала на виставу оцінити гру своєї похресниці, а також принесла у якості подарунку родині Сумської яворівського сирного коника.

 

Ольга Сумська з донькою та Владою Литовченко. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Ольга Сумська з донькою, чоловіком та Владою Литовченко. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Ольга Сумська з донькою та чоловіком. Фото: instagram.com/olgasumska/

У виставі Ганна грає роль Кралі-Галі, а Сумська — Секлиту Лимериху.

Пізніше родина вирушила на гастролі до Одеси. Сумська опублікувала селфі з чоловіком та донькою у потягу.

Ганна Борисюк кілька тижнів тому стала випускницею театрального університету імені Карпенка-Карого. Дівчина закінчила його з відзнакою та отримала роботу у театрі.

Нагадаємо, українська акторка, народна та заслужена артистка країни Ольга Сумська гнівно висловилася на публіку. Популярна артистка розповіла про те, як у Кончі-Заспі планують відремонтувати їдальню за 90 мільйонів гривень в той час, як українці збирають допомогу ЗСУ та страждають від дій окупантів. 

Раніше співачка Оля Полякова привітала свою куму, хрещену матір молодшої доньки Аліси, з днем народження. З перших днів повномасштабної війни жінка допомагала силам ТрО, військовим, цивільним, а зараз захищає нашу країну від окупантів в лавах ЗСУ.

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