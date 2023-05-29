Шварценеггер підтримав Брюса Вілліса, який невиліковно хворий

Американський актор та політик Арнольд Шварценеггер. Фото: google.com

В рамках промокампанії нового серіалу Fubar від стримінгової компанії Netflix американський актор та політик Арнольд Шварценегер висловився щодо свого колеги, Брюса Вілліса. Через невиліковну хворобу той завершив кар’єру і майже не виходить з дому.

Про це повідомляє видання Cinema Blend.

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Минулого року стало відомо, що Брюсу поставили діагноз афазія, а у цього лютому його родина повідомила, що у нього виявили невиліковну лобово-скроневу деменцію.

Шварценеггер не раз знімався разом з Віллісом. Арнольд заявив, що таких акторів, як Брюс, не забувають.

"Я вважаю його фантастичним. Він багато років був великою зіркою, і його завжди пам'ятатимуть таким. І чудовою людиною. Розумію, що йому довелося закінчити кар'єру в кіно за станом здоров'я. Але, як ви знаєте, ми ніколи не йдемо на пенсію. Герої бойовиків перезавантажуються", — креативно прокоментував хворобу друга Арнольд.

Арнольд Шварценеггер та Брюс Вілліс. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що Арнольд Шварценеггер вийшов на червону доріжку з позашлюбним сином. Також ми розповідали, що двійник Брюса Вілліса засмагає замість зірки в Аргентині: на відео не відрізнити.