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Шварценеггер підтримав Брюса Вілліса, який невиліковно хворий

29 травня 2023 11:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шварценеггер підтримав Брюса Вілліса, який невиліковно хворий
Американський актор та політик Арнольд Шварценеггер. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В рамках промокампанії нового серіалу Fubar від стримінгової компанії Netflix американський актор та політик Арнольд Шварценегер висловився щодо свого колеги, Брюса Вілліса. Через невиліковну хворобу той завершив кар’єру і майже не виходить з дому. 

Про це повідомляє видання Cinema Blend.

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Що сказав Шварценеггер 

Минулого року стало відомо, що Брюсу поставили діагноз афазія, а у цього лютому його родина повідомила, що у нього виявили невиліковну лобово-скроневу деменцію.

Шварценеггер не раз знімався разом з Віллісом. Арнольд заявив, що таких акторів, як Брюс, не забувають.

"Я вважаю його фантастичним. Він багато років був великою зіркою, і його завжди пам'ятатимуть таким. І чудовою людиною. Розумію, що йому довелося закінчити кар'єру в кіно за станом здоров'я. Але, як ви знаєте, ми ніколи не йдемо на пенсію. Герої бойовиків перезавантажуються", — креативно прокоментував хворобу друга Арнольд. 

Арнольд Шварценеггер та Брюс Вілліс. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що Арнольд Шварценеггер вийшов на червону доріжку з позашлюбним сином. Також ми розповідали, що двійник Брюса Вілліса засмагає замість зірки в Аргентині: на відео не відрізнити.

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