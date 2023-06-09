Терминатор: Арнольд Шварценеггер поделился мыслями о смерти

Арнольд Шварценеггер. Фото: Reuters

Актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о жизни после смерти. По мнению звезды "Терминатора", люди не встречаются на небесах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Арнольд Шварценеггер убежден, что небеса — это место, которое человек занимает в воспоминаниях тех, кто его любил.

"Когда-то Говард Стерн меня спросил, что случается, когда мы умираем? Я ответил: "Ничего. Тебя кладут на 6 футов под землю. Все, кто будет говорить о другом, лжецы". Мы не знаем, что случается с душой, я не эксперт, но я знаю, что так, как мы видим друг друга сейчас, мы не увидим снова, только в фантазиях. Когда люди говорят: "Увидимся на небесах", звучит прекрасно, но в реальности мы не увидимся. Это грустно, я знаю, кому-то комфортно думать о смерти, мне нет", — делится Арнольд Шварценеггер.

По словам актера, за последние 20 лет он потерял 15 друзей юности, это изменило его взгляды на жизнь после смерти.

"Для меня небеса — это сохранить человека в воспоминаниях, человека, который запомнился добротой, щедростью, изменивший мою жизнь и жизнь других людей. Я держу это в голове, как первый ряд, в котором сидят все мои друзья. Тебе всегда хорошо, когда ты думаешь о них", — говорит актер.

Арнольд Шварценеггер признался, что сейчас продолжает много заниматься в спортзале, несмотря на возраст.

"Я забочусь о собственном теле и делаю терапию в то же время. Занимаюсь быстрее, легче, но делаю все правильно, стараюсь оставаться молодым. Я занимаюсь, чтобы оставаться живым, сниматься в кино. В спортзале ты не только тренируешь тело, но и мозг, мыслишь более позитивно. Мое тело и бодибилдинг дали мне все. Не знаю, смог бы точно понимать, чего хочу в жизни, если бы не это, смог бы стать успешным", — рассказал звезда боевиков.

Раньше актер Арнольд Шварценеггер признался, что несмотря на то, что любит своего внебрачного сына, ему стыдно за свою измену. Актер не хотел причинять бол экс-жене Марии Шрайвер.

Напомним, Арнольд Шварценеггер высказался в отношении своего коллеги, Брюса Уиллиса. Из-за неизлечимой болезни тот завершил карьеру и почти не выходит из дома.