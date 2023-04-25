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Арнольд Шварценеггер появится в новом боевике после четырехлетнего перерыва

25 апреля 2023 16:48
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Арнольд Шварценеггер появится в новом боевике после четырехлетнего перерыва
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер. Фото: Lennart Preiss
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, недавно удививший публику новым видеороликом, снова появится на большом экране после четырехлетнего перерыва.

Об этом сообщило издание Deadline . Актер поучаствует в съемках нового боевика Breakout.

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Подробности

Известно, что в новом фильме Шварценеггер сыграет мужчину по имени Терри Рейнольдс, который организовывает дерзкий побег из тюрьмы для своего пасынка и помогает ему бежать из страны.

Режиссером ленты Breakout станет Скотт Во, работающий сейчас над четвертой частью боевика "Неудержимые", где Арни когда-то также сыграл одну из ключевых ролей.

"Железный" Арни на съемочной площадке фильма "Неудержимые 2". Фото: Lionsgate Films

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