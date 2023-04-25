Арнольд Шварценеггер появится в новом боевике после четырехлетнего перерыва
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, недавно удививший публику новым видеороликом, снова появится на большом экране после четырехлетнего перерыва.
Об этом сообщило издание Deadline . Актер поучаствует в съемках нового боевика Breakout.
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Известно, что в новом фильме Шварценеггер сыграет мужчину по имени Терри Рейнольдс, который организовывает дерзкий побег из тюрьмы для своего пасынка и помогает ему бежать из страны.
Режиссером ленты Breakout станет Скотт Во, работающий сейчас над четвертой частью боевика "Неудержимые", где Арни когда-то также сыграл одну из ключевых ролей.
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