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Розкрито дату проведення церемонії нагородження "Оскар" наступного року

24 квітня 2023 21:57
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Розкрито дату проведення церемонії нагородження "Оскар" наступного року
Статуетка "Оскар", яку щороку традиційно отримують найкращі кінематографісти світу. Фото: oscars.org
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Церемонія "Оскар", яка відома своїм суворим дрескодом, традиційно проходить на початку року. Наразі відомо, що вже вдруге поспіль захід відбуватиметься в березні. Причиною такого рішення стало збільшення кількості глядачів.

Переможців 96-ї церемонії оголосять 10 березня 2024 року, повідомляється на сайті Академії кінематографічних мистецтв і наук.

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Деталі

Разом із датою проведення Кіноакадемія також розкрила й інші важливі дати. Наприклад, подати заявки на загальні категорії можна не пізніше 18 листопада 2023 року, а голосувати за складання шортліста можна буде вже від 18 до 21 грудня цього року.

Саме голосування за номінаціями заплановано з 11 до 16 січня 2024 року, а список номінантів оголосять 23 січня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фінальне голосування за переможців розпочнеться 22 лютого. Церемонію нагородження, яка відбудеться в театрі Dolby в Голлівуді, транслюватимуть у понад 200 країнах. 

Нагадємо, нещодавно стало відомо про зйомки серіалу "Сутінки".

В український кінопрокат вийшов американський фільм жахів "Діти кукурудзи", знятий за сюжетом роману Стівена Кінга. 

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