Розкрито дату проведення церемонії нагородження "Оскар" наступного року

Статуетка "Оскар", яку щороку традиційно отримують найкращі кінематографісти світу. Фото: oscars.org

Церемонія "Оскар", яка відома своїм суворим дрескодом, традиційно проходить на початку року. Наразі відомо, що вже вдруге поспіль захід відбуватиметься в березні. Причиною такого рішення стало збільшення кількості глядачів.

Переможців 96-ї церемонії оголосять 10 березня 2024 року, повідомляється на сайті Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Читайте також:

Деталі

Разом із датою проведення Кіноакадемія також розкрила й інші важливі дати. Наприклад, подати заявки на загальні категорії можна не пізніше 18 листопада 2023 року, а голосувати за складання шортліста можна буде вже від 18 до 21 грудня цього року.

Саме голосування за номінаціями заплановано з 11 до 16 січня 2024 року, а список номінантів оголосять 23 січня.

Фінальне голосування за переможців розпочнеться 22 лютого. Церемонію нагородження, яка відбудеться в театрі Dolby в Голлівуді, транслюватимуть у понад 200 країнах.

Нагадємо, нещодавно стало відомо про зйомки серіалу "Сутінки".

В український кінопрокат вийшов американський фільм жахів "Діти кукурудзи", знятий за сюжетом роману Стівена Кінга.