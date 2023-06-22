Артем Пивоваров разом з "Культурним Десантом" виступив на лінії фронту: фото

Співак Артем Пивоваров з захисником України. Фото: "Культурний Десант"

В рамках діяльності "Культурного Десанту" співак, тренер тринадцятого сезону шоу "Голос країни" Артем Пивоваров відвідав військовослужбовців на Донеччині.

Про це Новини.LIVE повідомили у "Культурному Десанті".

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З міркувань безпеки, коли саме відбувся концерт невідомо. Зараз Пивоваров виступає з благодійним туром в Європі, і наступного місяця повернеться до України.

Артем наголосив на важливості ініціативи виступу на сході країни, адже особиста подяка захисникам та захисницям підіймає їхню силу духу. За словами Пивоварова, це має робити кожний, в кого є можливість приїхати та підтримати наші збройні сили:

"Хлопці і дівчата, які на нулі потребують нашої уваги, підтримки та головне — вдячності. І дійсно ми маємо дякувати за кожну хвилину життя, тому, крім того, щоб ділитися емоціями. Я приїхав висловити свою шану та подяку всіма можливими способами. Обов'язково потрібно приїжджати музикантам, як мінімум, для того, щоб побачити, що взагалі відбувається тут. За що ми боремося, за що борються наші козаки і козачки. Люди, які нас тут захищають, вони потребують цієї участі. І це не тільки про концерти це, повторююсь, про єдність", — розповів Артем.

Зі слів співака, музика — це один з найкращих способів ментально об’єднатися із захисниками та поділитися енергією. Тому це варто зробити кожному артисту української сцени.

Артем Пивоваров з захисниками України. Фото: "Культурний Десант"

Артем Пивоваров з захисниками України. Фото: "Культурний Десант"

Артем Пивоваров з захисниками України. Фото: "Культурний Десант"

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Культурний Десант" випустив іронічну пісню "Білгород". Також ми розповідали, що актор серіалу "Перші ластівки", який служить в ЗСУ, прокоментував нагороду від міністра оборони України Олексія Резнікова.