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У Швейцарії Пивоварову двічі заборонили грати концерт: що вирішила команда співака

6 червня 2023 08:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У Швейцарії Пивоварову двічі заборонили грати концерт: що вирішила команда співака
Співак Артем Пивоваров. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вчора, 5 червня, в співака Артема Пивоварова був запланований концерт в Цюриху (Швейцарія). Втім, місцева влада скасувала захід. Команда Артема домовилась з іншим майданчиком, але і там концерт не відбувся. 

У своєму Instagram Пивоваров повідомив шанувальникам, що планується з виступом. 

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Подробиці

За словами Артема, він та його команда зробили все можливе для того, щоб концерт у Цюриху все ж таки відбувся. Втім, місцева влада та поліція заборонили проводити концерт і на новій локації.

"Ми не скасовуємо концерт, а переносимо його. Ми підключили всі ресурси, посольство, пресу, юристів, збиратимемо всі необхідні документи для того, щоб концерт відбувся, але пізніше, в осінньому турі. Ми продовжуватимемо боротися за правду", — заявив Артем. 

Причиною заборони від місцевої влади та поліції став нібито "радикалізм" Пивоварова. Рішення обґрунтоване відео та фотозвітами у соцмережах, на яких Артем допомагає українським військовим та оголошує збори на ті чи інші потреби.

Скриншот: Instagram/pivovarovmusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка  нарвався на російську пропаганду. Також ми розповідали про реакцію менеджменту Антона Вельбоя на його виступ попри скандал з продюсерами.

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