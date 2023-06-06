У Швейцарії Пивоварову двічі заборонили грати концерт: що вирішила команда співака

Співак Артем Пивоваров. Фото: Google

Вчора, 5 червня, в співака Артема Пивоварова був запланований концерт в Цюриху (Швейцарія). Втім, місцева влада скасувала захід. Команда Артема домовилась з іншим майданчиком, але і там концерт не відбувся.

У своєму Instagram Пивоваров повідомив шанувальникам, що планується з виступом.

Читайте також:

Подробиці

За словами Артема, він та його команда зробили все можливе для того, щоб концерт у Цюриху все ж таки відбувся. Втім, місцева влада та поліція заборонили проводити концерт і на новій локації.

"Ми не скасовуємо концерт, а переносимо його. Ми підключили всі ресурси, посольство, пресу, юристів, збиратимемо всі необхідні документи для того, щоб концерт відбувся, але пізніше, в осінньому турі. Ми продовжуватимемо боротися за правду", — заявив Артем.

Причиною заборони від місцевої влади та поліції став нібито "радикалізм" Пивоварова. Рішення обґрунтоване відео та фотозвітами у соцмережах, на яких Артем допомагає українським військовим та оголошує збори на ті чи інші потреби.

Скриншот: Instagram/pivovarovmusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка нарвався на російську пропаганду. Також ми розповідали про реакцію менеджменту Антона Вельбоя на його виступ попри скандал з продюсерами.