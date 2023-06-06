У Швейцарії Пивоварову двічі заборонили грати концерт: що вирішила команда співака
Вчора, 5 червня, в співака Артема Пивоварова був запланований концерт в Цюриху (Швейцарія). Втім, місцева влада скасувала захід. Команда Артема домовилась з іншим майданчиком, але і там концерт не відбувся.
У своєму Instagram Пивоваров повідомив шанувальникам, що планується з виступом.
Подробиці
За словами Артема, він та його команда зробили все можливе для того, щоб концерт у Цюриху все ж таки відбувся. Втім, місцева влада та поліція заборонили проводити концерт і на новій локації.
"Ми не скасовуємо концерт, а переносимо його. Ми підключили всі ресурси, посольство, пресу, юристів, збиратимемо всі необхідні документи для того, щоб концерт відбувся, але пізніше, в осінньому турі. Ми продовжуватимемо боротися за правду", — заявив Артем.
Причиною заборони від місцевої влади та поліції став нібито "радикалізм" Пивоварова. Рішення обґрунтоване відео та фотозвітами у соцмережах, на яких Артем допомагає українським військовим та оголошує збори на ті чи інші потреби.
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