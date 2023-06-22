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Артем Пивоваров вместе с "Культурным Десантом" выступил на линии фронта: фото

22 июня 2023 12:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Артем Пивоваров вместе с "Культурным Десантом" выступил на линии фронта: фото
Певец Артем Пивоваров с защитником Украины. Фото: "Культурный Десант"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В рамках деятельности "Культурного Десанта" певец, тренер тринадцатого сезона шоу "Голос країни" Артем Пивоваров посетил военнослужащих Донецкой области.

Об этом Новини.LIVE сообщили в "Культурном Десанте".

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По соображениям безопасности, когда именно прошел концерт неизвестно. Сейчас Пивоваров выступает с благотворительным туром в Европе, и в следующем месяце вернется в Украину.

Артем отметил важность инициативы выступления на востоке страны, ведь личная благодарность защитникам и защитницам поднимает их силу духа. По словам Пивоварова, это должен делать каждый, у кого есть возможность приехать и поддержать наши вооруженные силы.

"Парни и девушки, которые на нуле, нуждаются в нашем внимании, поддержке и главном — благодарности. И действительно мы должны благодарить за каждую минуту жизни, поэтому, кроме того, чтобы делиться эмоциями. Я приехал выразить свое уважение и благодарность всеми возможными способами. Обязательно нужно приезжать музыкантам, как минимум, для того, чтобы увидеть, что вообще происходит здесь. За что мы боремся, за что борются наши казаки и казачки. Люди, которые нас здесь защищают, нуждаются в этом участии. И это не только о концертах это, повторяюсь, о единстве", — рассказал Артем.

По словам певца, музыка — один из лучших способов ментально объединиться с защитниками и поделиться энергией. Поэтому это следует сделать каждому артисту украинской сцены.

Артём Пивоваров с защитниками Украины. Фото: "Культурный Десант"
Артём Пивоваров с защитниками Украины. Фото: "Культурный Десант"
Артём Пивоваров с защитниками Украины. Фото: "Культурный Десант"

Напомним, ранее мы писали, что "Культурный Десант" выпустил ироническую песню "Белгород". Также мы рассказывали, что актер сериала "Первые ласточки", который служит в ВСУ, прокомментировал награду от министра обороны Украины Алексея Резникова.

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