Артем Пивоваров вместе с "Культурным Десантом" выступил на линии фронта: фото
В рамках деятельности "Культурного Десанта" певец, тренер тринадцатого сезона шоу "Голос країни" Артем Пивоваров посетил военнослужащих Донецкой области.
Об этом Новини.LIVE сообщили в "Культурном Десанте".
Пивоваров у фронта
По соображениям безопасности, когда именно прошел концерт неизвестно. Сейчас Пивоваров выступает с благотворительным туром в Европе, и в следующем месяце вернется в Украину.
Артем отметил важность инициативы выступления на востоке страны, ведь личная благодарность защитникам и защитницам поднимает их силу духа. По словам Пивоварова, это должен делать каждый, у кого есть возможность приехать и поддержать наши вооруженные силы.
"Парни и девушки, которые на нуле, нуждаются в нашем внимании, поддержке и главном — благодарности. И действительно мы должны благодарить за каждую минуту жизни, поэтому, кроме того, чтобы делиться эмоциями. Я приехал выразить свое уважение и благодарность всеми возможными способами. Обязательно нужно приезжать музыкантам, как минимум, для того, чтобы увидеть, что вообще происходит здесь. За что мы боремся, за что борются наши казаки и казачки. Люди, которые нас здесь защищают, нуждаются в этом участии. И это не только о концертах это, повторяюсь, о единстве", — рассказал Артем.
По словам певца, музыка — один из лучших способов ментально объединиться с защитниками и поделиться энергией. Поэтому это следует сделать каждому артисту украинской сцены.
Напомним, ранее мы писали, что "Культурный Десант" выпустил ироническую песню "Белгород". Также мы рассказывали, что актер сериала "Первые ласточки", который служит в ВСУ, прокомментировал награду от министра обороны Украины Алексея Резникова.