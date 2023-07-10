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Артем Пивоваров вдався до небезпечного трюку заради ЗСУ під час концерту у Польщі

10 липня 2023 15:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Артем Пивоваров вдався до небезпечного трюку заради ЗСУ під час концерту у Польщі
Співак Артем Пивоваров. Фото: facebook.com/artem.pivovarov1
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Артем Пивоваров вразив прихильників черговим яскравим шоу. Традиційно зібрані кошти від виступу пішли на допомогу ЗСУ.

Відео з концерту у польському місті Катовіце артист опублікував у своєму Instagram.

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Екстремальне шоу заради ЗСУ

Співак Артем Пивоваров під час виступу, виконуючи одну зі своїх пісень, зістрибнув з металевої конструкції під стелею. Вдало приземлившись, музикант продовжив шоу. У своєму коментарі до відео з виступу артист зазначив, що з концерту вони "везуть 6 автівок для ЗСУ".

Прихильники засипали музиканта компліментами. Дехто сказав, що це був найкращий концерт з усіх бачених, а хтось назвав співака кращим артистом сучасності і навіть порівняв концерт з шоу Beyonce.

 

 

Фанати залишились у захваті від шоу. Скріншот: instagram.com/pivovarovmusic/
Фанати залишились у захваті від шоу. Скріншот: instagram.com/pivovarovmusic/
Фанати залишились у захваті від шоу. Скріншот: instagram.com/pivovarovmusic/

Нагадаємо, в рамках діяльності "Культурного Десанту" співак, тренер тринадцятого сезону шоу "Голос країни" Артем Пивоваров відвідав військовослужбовців на Донеччині.

Раніше ми писали, що лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав благодійний концерт в Одесі. Музикант вразив сумою, яку вдалося зібрати на підтримку ЗСУ.

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