Артем Пивоваров вдався до небезпечного трюку заради ЗСУ під час концерту у Польщі
Співак Артем Пивоваров вразив прихильників черговим яскравим шоу. Традиційно зібрані кошти від виступу пішли на допомогу ЗСУ.
Відео з концерту у польському місті Катовіце артист опублікував у своєму Instagram.
Екстремальне шоу заради ЗСУ
Співак Артем Пивоваров під час виступу, виконуючи одну зі своїх пісень, зістрибнув з металевої конструкції під стелею. Вдало приземлившись, музикант продовжив шоу. У своєму коментарі до відео з виступу артист зазначив, що з концерту вони "везуть 6 автівок для ЗСУ".
Прихильники засипали музиканта компліментами. Дехто сказав, що це був найкращий концерт з усіх бачених, а хтось назвав співака кращим артистом сучасності і навіть порівняв концерт з шоу Beyonce.
Нагадаємо, в рамках діяльності "Культурного Десанту" співак, тренер тринадцятого сезону шоу "Голос країни" Артем Пивоваров відвідав військовослужбовців на Донеччині.
Раніше ми писали, що лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав благодійний концерт в Одесі. Музикант вразив сумою, яку вдалося зібрати на підтримку ЗСУ.