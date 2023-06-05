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Концерт Пивоварова у Швейцарії скасували: артист шокував причиною

5 червня 2023 14:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Концерт Пивоварова у Швейцарії скасували: артист шокував причиною
Артем Пивоваров. Фото: artempivovarov.com/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Волонтер та музикант Артем Пивоваров обурився рішенням місцевих чиновників Цюріху. Концерт українського артиста у Швейцарії скасували.

Про це Артем повідомив у своєму Instagram.

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Подробиці скандалу

Місцева влада Цюріху та керівники майданчику, де мав проводитися концерт Артема Пивоварова, відмінили захід за день до його проведення. Причина — організатори назвали Артема ультраправим радикалом, посилаючись на відео та фотозвіти, де він допомагаєм українським військовим.

 

 

"У нас в країні війна і я, будучи свідком постійних обстрілів своєї країни, присвячую себе популяризації українській культури та проведенню благодійних концертів з метою наблизити перемогу нашої країни. Як це можна назвати підтримкою ультраправої ідеології, коли ти сам є противником цього?! Тобто зараз всів, хто захищає нашу країну від солдата, волонтера до Президента, є ультраправим?" — обурився музикант.

Та Артем запевнив, що вірить у перемогу України і концерт у Цюріху відбудеться 5 червня.

Нагадаємо, український рок–музикант, автор пісень, актор та фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявив про російську пропаганду, яка стосується його. Популярний артист розповів про те, яку неправду про нього кажуть росіяни, та звернувся до українців.

Нещодавно стало відомо ім’я першого зіркового тренера тринадцятого сезону шоу "Голос країни". Нею стала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну. Тепер до неї приєднався й співак Артем Пивоваров

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