Артем Пивоваров прибег к опасному трюку ради ВСУ во время концерта в Польше

Артем Пивоваров исполнил опасный трюк ради ВСУ во время концерта в Польше
Певец Артем Пивоваров поразил поклонников очередным ярким шоу. Традиционно собранные средства от выступления пошли на помощь ВСУ.
Видео с концерта в польском городе Катовице артист опубликовал в своем Instagram.
Экстремальное шоу ради ВСУ
Певец Артем Пивоваров во время выступления, исполняя одну из своих песен, спрыгнул с металлической конструкции под потолком. Удачно приземлившись, музыкант продолжил шоу. В своем комментарии к видео с выступления артист отметил, что с концерта они "везут 6 автомобилей для ВСУ".
Поклонники засыпали музыканта комплиментами. Некоторые сказали, что это был лучший концерт, из всех, которые пришлось видеть, а кто-то назвал певца лучшим артистом современности и даже сравнил концерт с шоу Beyonce.
Напомним, в рамках деятельности "Культурного Десанта" певец, тренер тринадцатого сезона шоу "Голос страны" Артем Пивоваров посетил военнослужащих в Донецкой области.
Ранее мы писали, что лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ.