Артем Пивоваров прибег к опасному трюку ради ВСУ во время концерта в Польше

Певец Артем Пивоваров. Фото: facebook.com/artem.pivovarov1

Певец Артем Пивоваров поразил поклонников очередным ярким шоу. Традиционно собранные средства от выступления пошли на помощь ВСУ.

Видео с концерта в польском городе Катовице артист опубликовал в своем Instagram.

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Певец Артем Пивоваров во время выступления, исполняя одну из своих песен, спрыгнул с металлической конструкции под потолком. Удачно приземлившись, музыкант продолжил шоу. В своем комментарии к видео с выступления артист отметил, что с концерта они "везут 6 автомобилей для ВСУ".

Поклонники засыпали музыканта комплиментами. Некоторые сказали, что это был лучший концерт, из всех, которые пришлось видеть, а кто-то назвал певца лучшим артистом современности и даже сравнил концерт с шоу Beyonce.

Фанаты остались в восторге от шоу. Скриншот: instagram.com/pivovarovmusic/

Фанаты остались в восторге от шоу. Скриншот: instagram.com/pivovarovmusic/

Фанаты остались в восторге от шоу. Скриншот: instagram.com/pivovarovmusic/

Напомним, в рамках деятельности "Культурного Десанта" певец, тренер тринадцатого сезона шоу "Голос страны" Артем Пивоваров посетил военнослужащих в Донецкой области.

Ранее мы писали, что лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ.