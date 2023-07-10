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Артем Пивоваров исполнил опасный трюк ради ВСУ во время концерта в Польше

10 июля 2023 15:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Артем Пивоваров прибег к опасному трюку ради ВСУ во время концерта в Польше
Певец Артем Пивоваров. Фото: facebook.com/artem.pivovarov1
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Артем Пивоваров поразил поклонников очередным ярким шоу. Традиционно собранные средства от выступления пошли на помощь ВСУ.

Видео с концерта в польском городе Катовице артист опубликовал в своем Instagram.

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Певец Артем Пивоваров во время выступления, исполняя одну из своих песен, спрыгнул с металлической конструкции под потолком. Удачно приземлившись, музыкант продолжил шоу. В своем комментарии к видео с выступления артист отметил, что с концерта они "везут 6 автомобилей для ВСУ".

Поклонники засыпали музыканта комплиментами. Некоторые сказали, что это был лучший концерт, из всех, которые пришлось видеть, а кто-то назвал певца лучшим артистом современности и даже сравнил концерт с шоу Beyonce.

 

 

Фанаты остались в восторге от шоу. Скриншот: instagram.com/pivovarovmusic/
Фанаты остались в восторге от шоу. Скриншот: instagram.com/pivovarovmusic/
Фанаты остались в восторге от шоу. Скриншот: instagram.com/pivovarovmusic/

Напомним, в рамках деятельности "Культурного Десанта" певец, тренер тринадцатого сезона шоу "Голос страны" Артем Пивоваров посетил военнослужащих в Донецкой области.

Ранее мы писали, что лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ.

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