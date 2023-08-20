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Артем Пивоваров висловився щодо "шароварщини" в шоу-бізнесі

20 серпня 2023 13:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Артем Пивоваров висловився щодо "шароварщини" в шоу-бізнесі
Співак Артем Пивоваров. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Тренер тринадцятого сезону шоу "Голос країни", співак Артем Пивоваров зараз перебуває з гастролями за океаном. E нього в розпалі тур містами США та Канади. Напередодні від'їзду він дав інтерв’ю телеканалу "1+1", з яким став нещодавно співпрацювати. Артем, зокрема, торкнувся теми так званої шароварщини в шоу-бізнесі. 

Про це йдеться на сайті каналу.

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Подробиці 

За півтора року повномасштабної війни українські пісні стали мегапопулярними, збільшиласz кількість композицій. Чимало артистів перекладають свій російськомовний репертуар. На тлі зростання популярності всього українського з’явилося таке поняття, як "шароварщина". 32-річний уродженець Харківської області висловився з цього приводу. 

"Я думаю, що ми маємо пройти цей шлях, оскільки так чи інакше на нас багато років впливала музика сусідів — інфернальна музика, яка є деструктивною в багатьох своїх компонентах і складових в цілому, сам підхід до створення музики і позиціювання в цілому. Це те, що лишилося від "шароварщини". Я вважаю, що цей підхід є примітивним і дуже зацикленим на нижній чакрі. З іншого боку, розумію, що музика повинна бути різноманітною, щоб люди на сьогодні усвідомили цінність якісного продукту, створеного в межах України, і я впевнений, що буде створюватися не тільки для нашої країни", — заявив Пивоваров.

Тренер шоу "Голос країни", співак Артем Пивоваров. Фото: канал "1+1"

За словами Артема, його велика мета — популяризувати українську музику по всьому світові. Він сподівається знайти на "Голосі країни" однодумців. 

"Ми хочемо розвивати нашу музику разом і донести її цінність всім. Щоб цього досягти, ми повинні розглянути всі аспекти нашого шляху, включаючи і "шароварщину". Особисто я ставлюся до неї негативно, і дуже сподіваюсь, що ця ситуація зміниться протягом найближчих 10 років. Але зрозуміло, що це не станеться раптово, особливо серед аудиторії, яка досі слухала музику пострадянського формату. В музиці дійсно можна прослідкувати великі збіги, і наразі змінилась лише мова", — підсумував Артем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відомою дата прем'єри нового сезону шоу "Голос країни". Також ми розповідали, що автор YouTube проєкту "Розмова", блогер Сергій Лиховида, став ведучим держканалу.

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