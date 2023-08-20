Артем Пивоваров высказался по поводу "шароварщины" в шоу-бизнесе

Певец Артем Пивоваров. Фото: менеджмент артиста

Тренер тринадцатого сезона шоу "Голос країни" певец Артем Пивоваров сейчас находится с гастролями за океаном. У него в разгаре тур по городам США и Канады. В преддверии отъезда он дал интервью телеканалу "1+1", с которым стал недавно сотрудничать. Артем, в частности, затронул тему так называемой шароварщины в шоу-бизнесе.

Об этом идет речь на сайте канала.

Читайте также:

Подробности

За полтора года полномасштабной войны украинские песни стали мега популярными, увеличилось количество композиций. Многие артисты переводят свой русскоязычный репертуар. На фоне роста популярности всего украинского появилось такое понятие, как "шароварщина". 32-летний уроженец Харьковской области высказался по этому поводу.

"Я думаю, что мы должны пройти этот путь, поскольку так или иначе на нас много лет влияла музыка соседей — инфернальная музыка, деструктивная во многих своих компонентах и составляющих в целом, сам подход к созданию музыки и позиционированию в целом. Это то, что осталось от "шароварщины". Я считаю, что этот подход является примитивным и очень зацикленным на нижней чакре. С другой стороны, понимаю, что музыка должна быть разнообразной, чтобы люди на сегодняшний день осознали ценность качественного продукта, созданного в пределах Украины, и я уверен, что будет создаваться не только для нашей страны", — заявил Пивоваров.

Тренер шоу "Голос країни", певец Артём Пивоваров. Фото: канал "1+1"

По словам Артема, его большая цель — популяризировать украинскую музыку по всему миру. Он надеется найти на "Голосі країни" единомышленников.

"Мы хотим развивать нашу музыку вместе и донести ее ценность всем. Чтобы этого достичь, мы должны рассмотреть все аспекты нашего пути, включая и "шароварщину". Лично, я отношусь к ней негативно и очень надеюсь, что эта ситуация изменится в течение ближайших 10 лет. Но понятно, что это не произойдет внезапно, особенно среди аудитории, которая до сих пор слушала музыку постсоветского формата. В музыке действительно можно проследить большие совпадения, и изменился только язык", — подытожил Артем.

Напомним, ранее мы писали, что стала известна дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни". Также мы рассказывали, что автор YouTube проекта "Розмова", блогер Сергей Лиховида, стал ведущим госканала.