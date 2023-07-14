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Асистент Джонні Деппа повідомив, чи приїде кінозірка до Росії

14 липня 2023 10:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Асистент Джонні Деппа повідомив, чи приїде кінозірка до Росії
Актор Джонні Депп. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В мережі активно обговорюють можливий візит американського актора Джонні Деппа до Росії. В країні-терористі стартував прокат французької історичної драми "Фаворитка". На екранах перед показом росіян привітав особисто Депп. А місцеві музиканти розпускають чутки, ніби Депп приїде на екскурсію в Калінінградську область за кругленьку суму та запише з ними пісню. Асистент кінозірки не став мовчати та прокоментував ці новини. 

Його відповідь доступна у Twitter.

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Помічник 60-річного Джонні Деппа Стівен Дейтерс заявив, що візиту кінозірки до РФ не планується. Також він прокоментував відеозвернення перед показом фільму в російських кінотеатрах.

Він зазначив, що воно було записано для всіх глядачів, а не окремо для громадян країни окупанта. 

"Це було відео, зняте для світового прокату фільму. І візитів до Росії не буде", — написав він. 

Скриншот: Twitter

Реакція на заяву

Втім далеко не всі користувачі соцмереж повірили словам асистента. Один з юзерів пригадав йому минуле. Під час скандального розлучення Деппа з акторкою Ембер Герд, Стівен обзивав колишню Джонні та видумував різні історії, аби захистити свого боса.

"І це каже помічник, якого в суді було визнано брехуном. Хоче, щоб люди повірили. Той, хто йому платить і на кого він повністю покладається в усьому — не робить тенденцією залицятися до диктаторів-вбивць. Вау, хто міг це передбачити", — натякнув один з користувачів Twitter на лояльне ставлення Деппа до Росії, яку він часто відвідував до повномасштабної війни в Україні.

Скриншот: Twitter

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джонні Депп готовий пробачити компанію Disney. Також ми розповідали, що перший за три роки фільм з Джонні Деппом зустріли семихвилинними оваціями на 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі, який пройшов в травні.

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