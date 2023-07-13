На тлі чуток про приїзд у РФ Джонні Депп неочікувано записав відеозвернення до росіян

Актор Джонні Депп. Фото: Google

На тлі розмов щодо ймовірного візиту голлівудського актора Джонні Деппа до Росії, кінозірка звернувся до жителів країни-терориста. Цим 60-річна знаменитість шокував багатьох шанувальників з різних куточків світу, бо натякнув на свою проросійську позицію побажавши дещо громадянам РФ.

Звернення з’явилось в сторіз Instagram однієї з росіянок.

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В кінопрокат країни-терориста вийшла французька історична драма "Фаворитка" режисерки Майвен Ле Беско. Ця стрічка стала першою для Джонні Депп після того, як його "скасували" в Голлівуді під час розлучення з Ембер Герд. Перед кінопоказом росіянам увімкнули англомовне звернення актора з російськими субтитрами.

"Я їм (новим фільмом. — Ред.) дуже пишаюсь. Сподіваюсь, ви отримаєте задоволення. Бережіть себе і до зустрічі", — промовив Джонні Депп на екрані одного з російських кінотеатрів.

Відзначимо, що за півтора року повномасштабної війни Депп жодного разу не висловився про терор Росії, яку часто відвідував з концертами (Джонні є фронтменом американського гурту Hollywood Vampires), кінопрем’єрами та особистими візитами.

Французький продакшен, який займався виробництвом "Фаворитки" вирішив підзаробити гроші у РФ. Точно не відомо, чи знав про це перед початком зйомок сам Депп. Дистриб’ютором фільму з Джонні в країні-терористі виступила місцева компанія Russian World Vision.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джонні Депп готовий пробачити компанію Disney. Також ми розповідали, що перший за три роки фільм з Джонні Деппом зустріли семихвилинними оваціями у Каннах.