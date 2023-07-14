Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ассистент Джонни Деппа сообщил, приедет ли кинозвезда в Россию arrow

Ассистент Джонни Деппа сообщил, приедет ли кинозвезда в Россию

14 июля 2023 10:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ассистент Джонни Деппа сообщил, приедет ли кинозвезда в Россию
Актер Джонни Депп. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В сети активно обсуждают возможный визит американского актера Джонни Деппа в Россию. В стране-террористе стартовал прокат французской исторической драмы "Фаворитка". На экранах перед показом россиян поприветствовал лично Депп. А местные музыканты распускают слухи, что Депп приедет на экскурсию в Калининградскую область за кругленькую сумму и запишет с ними песню. Помощник кинозвезды не стал молчать и прокомментировал эти новости.

Его ответ доступен в Twitter.

Читайте также:

Собирается ли Джонни в Россию?

Помощник 60-летнего Джонни Деппа Стивен Дейтерс заявил, что визит кинозвезды в РФ не планируется. Также он прокомментировал видеообращение перед показом фильма в русских кинотеатрах.

Он отметил, что оно было записано для всех зрителей, а не отдельно для граждан страны оккупанта.

"Это было видео, снятое для мирового проката фильма. И визитов в Россию не будет", — написал он.

Скриншот: Twitter

Реакция на заявление

Впрочем, далеко не все пользователи соцсетей поверили словам ассистента. Один из пользователей припомнил ему прошлое. Во время скандального развода Деппа с актрисой Эмбер Херд, Стивен обзывал бывшую Джонни и выдумывал разные истории, чтобы защитить своего босса.

"И это говорит помощник, который в суде был признан лжецом. Хочет, чтобы люди поверили. Тот, кто ему платит и на кого он полностью полагается во всем — не делает тенденцией подыгрывать диктаторам-убийцам.  Вау, кто мог это предвидеть", — намекнул один из пользователей Twitter на лояльное отношение Деппа к России, которую он часто посещал до полномасштабной войны в Украине.

Скриншот: Twitter

Напомним, ранее мы писали, что Джонни Депп готов простить компанию Disney. Также мы рассказывали, что первый за три года фильм с Джонни Деппом встретили семиминутными овациями на прошедшем 76-м Каннском международном кинофестивале в мае.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз