Ассистент Джонни Деппа сообщил, приедет ли кинозвезда в Россию

Актер Джонни Депп. Фото: Google

В сети активно обсуждают возможный визит американского актера Джонни Деппа в Россию. В стране-террористе стартовал прокат французской исторической драмы "Фаворитка". На экранах перед показом россиян поприветствовал лично Депп. А местные музыканты распускают слухи, что Депп приедет на экскурсию в Калининградскую область за кругленькую сумму и запишет с ними песню. Помощник кинозвезды не стал молчать и прокомментировал эти новости.

Его ответ доступен в Twitter.

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Помощник 60-летнего Джонни Деппа Стивен Дейтерс заявил, что визит кинозвезды в РФ не планируется. Также он прокомментировал видеообращение перед показом фильма в русских кинотеатрах.

Он отметил, что оно было записано для всех зрителей, а не отдельно для граждан страны оккупанта.

"Это было видео, снятое для мирового проката фильма. И визитов в Россию не будет", — написал он.

Скриншот: Twitter

Реакция на заявление

Впрочем, далеко не все пользователи соцсетей поверили словам ассистента. Один из пользователей припомнил ему прошлое. Во время скандального развода Деппа с актрисой Эмбер Херд, Стивен обзывал бывшую Джонни и выдумывал разные истории, чтобы защитить своего босса.

"И это говорит помощник, который в суде был признан лжецом. Хочет, чтобы люди поверили. Тот, кто ему платит и на кого он полностью полагается во всем — не делает тенденцией подыгрывать диктаторам-убийцам. Вау, кто мог это предвидеть", — намекнул один из пользователей Twitter на лояльное отношение Деппа к России, которую он часто посещал до полномасштабной войны в Украине.

Скриншот: Twitter

Напомним, ранее мы писали, что Джонни Депп готов простить компанию Disney. Также мы рассказывали, что первый за три года фильм с Джонни Деппом встретили семиминутными овациями на прошедшем 76-м Каннском международном кинофестивале в мае.