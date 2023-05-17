Перший за три роки фільм з Джонні Деппом зустріли семихвилинними оваціями

Актор Джонні Депп на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

У Франції стартував 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Стрічкою відкриття стала історична драма "Фаворитка" режисерки Майвен Ле Беско, в якому одну з головних ролей зіграв американський актор Джонні Депп. Для нього це стало поверненням на великі екрани після гучних скандалів. Голлівудську зірку та новий фільм публіка зустріла тривалими оваціями.

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці

У фільмі Депп зіграв французького короля Людовіка XV, фавориткою якого була Жанна Дюбаррі. В Каннах "Фаворитку" зустріли семихвилинними оваціями. За словами гостей церемонії відкриття, Джонні Депп виглядав зворушеним тим, як публіка зустріла його першу за три роки стрічку, і не зміг стримати сліз.

Стрічка розкрила маловідомі подробиці життя короля та його останньої коханки. За сюжетом фільму король, не підозрюючи про те, що Дюбаррі була куртизанкою, з її допомогою повертає собі пристрасть до життя та підносить жінку в суспільстві. Режисером фільму стала Майвен Ле Беско, вона також зіграла роль Жанни Дюбаррі.

Чому зник Джонні Депп

Зірка був змушений відмовитися від зйомок (також його звільнили з багатьох проєктів) через суд з колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Вона звинуватила його в домашньому насильстві, через що Джонні почав втрачати роль. Однак після перемоги в суді Деппу вдалося відновити репутацію та знову повернутися до шоу-бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що французька акторка Катрін Денев зачитала переклад вірша Лесі Українки "Надія" на Каннському міжнародному кінофестивалі. Також ми розповідали, що колишню дружину Джонні Деппа застали на пробіжці в Іспанії.