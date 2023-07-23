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Даша Астаф'єва показала себе справжню у Карпатах

23 липня 2023 09:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Астаф'єва показала себе справжню у Карпатах
Співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель та співачка Даша Астаф’єва вирушила на відпочинок. Зірка насолоилась неймовірним виглядом Карпат.

Даша поділилась відео відпустки на своїй сторінці в Instagram.

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Хочу, щоб ви любили Карпати

Даша Астаф’єва, яку звикли бачити підписнкии у відвертих та гламурних рбразах, цього разу постала перед ними такою як вона є. На відпочинку Даша гялла в горах, ловила рибу та збирала гриби.

"Верховина або селиться у тобі раз і назавжди, кличе у снах і згадках, коли бачиш те, як зараз бачите ви, або треба спробувати іще раз, шоб зрозуміти. Зрозуміти свій справжній розмір у цій всесвітній величі і таємничості. Хочу, щоб ви любили Карпати. І іноді, мали розкіш, дозволяти собі побути трошки єбобо. Тобто, собою справжнім", — розповіла зірка.

 

Нещодавно Даша Астаф’єва порадувала фоловерів стильною фотосесію. Зірка знялася в промокампанії модного бренду.

Даша Астаф’єва з початку повномасштабного вторгнення активно бере участь у волонтерстві та різних заходах, які наближають перемогу українців. і вирішила порадувати фоловерів серією ніжних світлин.

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