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Астафьева показала военного, который ее вдохновляет: герой потерял на войне обе ноги

14 августа 2023 09:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Астафьева показала военного, который ее вдохновляет: герой потерял на войне обе ноги
Модель, блогерша Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Модель и блогерша Даша Астафьева прогулялась по одному из столичных парков с молодым героем войны, потерявшим обе ноги. Оказывается, звезда шоу-бизнеса мечтала познакомиться с защитником Украины Александром Тереном. И у нее это получилось.

Об этом Даша рассказала в своих соцсетях.

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Подробности

По словам Даши, она уже давно создала список личных героев, с которых у нее начинается день. Это люди, которые собственным примером учат держаться. Модель решила понемногу знакомить подписчиков с ними. И первым стал Александр Терен.

"Давно мечтала познакомиться с человеком, который меня спасает. Вот правда, спасает! Его скорость и заряженность вдохновляет. Юмор и мудрость поражают. Такой юный и искренний, но за всем этим невероятные знания и опыт! Я видела, как смотрят люди, и гордость переполняла меня", — рассказала Даша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Astafieva (@da_astafieva)

Во время прогулки к Даше и Александру подошла женщина с дочерью и внучкой. Эту встречу Астафьева хорошо запомнила.

"Обняла обоих. Заплакала. Рассказала, что потеряла сына, который нас всех защищал, что он слушал мои песни. Странные ощущения. В такие моменты нет слов или действий, которые помогут. Обнимались, плакали вместе. Говорили о том, как надо ценить и главное жить", — подытожила Даша.

Об Александре Терене

Получил ранение 24 августа 2022 года, проходил лечение и реабилитацию суммарно шесть месяцев. Впрочем, бойцу до сих пор не удается решить бюрократические вопросы. За это время ему уже установили протезы.

"Прошло 11 месяцев, скоро почти год после ранения, и я на своих двух новых ногах шесть месяцев обиваю пороги ради пенсии и удостоверения", — написал защитник Украины в недавней публикации.

Напомним, ранее мы писали, что Даша Астафьева в свой день рождения креативно объявила сбор на ВСУ. Также мы рассказывали о бабушке модели, которая не хочет эвакуироваться из Днепропетровской области.

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