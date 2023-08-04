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Даша Астаф'єва у свій день народження креативно оголосила збір на ЗСУ

4 серпня 2023 09:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Даша Астаф'єва у свій день народження креативно оголосила збір на ЗСУ
Модель, блогерка Даша Астаф'єва. Фото: Instagram/da_astafieva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 4 серпня, свій день народження святкує дівчина Playboy, модель, блогерка Даша Астаф’єва. Ексучасниці гурту Nikita виповнилось 38 років. Від початку повномасштабної війни більшість представників шоу-бізнесу на свої дні народження оголошують збори на різні потреби нашої країни, зокрема для ЗСУ, які наближають нашу перемогу. Даша не стала виключенням.

Про це вона повідомила у своїх соцмережах.

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Збір від зіркової іменинниці

Іменинниця опублікувала фрагмент кліпу "Учителька" реп-гурту "Курган і Agregat", учасниками якого є брати Аміл та Раміл Насірови. Він вийшов наприкінці 2015 року. І з того часу багато чого змінилось, зауважила у публікації Даша.

Так, наприклад, вона змінила червоні туфлі на чорні та пішла з популярного гурту. А хлопці, за словами Астаф’євої, нарешті вивчили географію і тепер знають, де знаходяться Лаос та Люксембург. Так вона натякнула на фільм "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча, в якому брати зіграли головні ролі. 

У свій день народження Даша збирає "подаруночок" — 500 тисяч гривень для знайомих воїнів: свого брата і друзів дитинства, які зараз служать у лавах ЗСУ. 

"Хлопцям украй потрібні пікап і амуніція. Як завжди, усе це потрібно вже "на вчора". То я дуже прошу вас приєднатися до збору, аби ми допомогли нашим бійцям нищити ворога й уберегти своє життя. Прозвітую кожнісіньку гривню", — написала Даша.

Зробити донат можна за посиланням. Першими в коментарях ініціативу Астаф’євої підтримали реперка alyona alyona, співачки Христина Соловій, Катерина Бужинська, шоумен Анатолій Анатоліч та інші. 

"Хто не знає де Лаос, скидає на цей збір по 70 грн! З Днем Народження", — написав учасник гурту "Курган і Agregat" Аміл Насіров. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова привітала політичного експерта Олексія Арестовича з днем народження. Також ми розповідали як Астаф'єва провела час в Карпатах.

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