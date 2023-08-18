Атаковала во сне: Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс

Сэм Агари и Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певца Бритни Спирс несколько раз дралась со своим мужем Сэмом Асгари. Однажды поставила ему синяк под глазом, когда тот спал.

Об этом пишет TMZ.

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Синяки и увлечение ножами

29-летний Сэм Асгари сказал друзьям, что 41-летняя поп-принцесса нападала на него в течение семи лет совместной жизни. Источники сообщили изданию, что были многочисленные потасовки, в которые приходилось вмешиваться охране.

Как сообщается, Асгари был в шоке после того, как его бывшая жена начала избивать его, когда он спал в их кровати. Его сфотографировали с синяками на руках и лице в начале этого года, а источники утверждают, что даты совпадают с предполагаемым нападением.

Источники утверждают, что Асгари был озабочен увлечением Бритни ножами, разбросанными в доме певицы.

"Она имела паранойю, что кто-то собирается ее достать, и ей нужны были ножи как защита", — говорит источник из окружения звезды.

Инсайдер рассказал, как Асгари думал, что сможет "спасти ее", но после 13 месяцев брака осознал, что шансов "спасти Бритни" вообще нет. Асгари ссылался на "непримиримые разногласия", когда подал на развод с певицей. Источники утверждают, что он чувствовал, что не может оставить одну Спирс.

Согласно судебным документам, Асгари просит Спирс об алиментах и оплате его адвокатов. Бритни наняла знаменитого адвоката по разводам Лауру Вассер, которая вела дела таких клиентов, как Ким Кардашьян, Кевин Костнер и Джонни Депп.

Но утверждается, что Асгари грозится обнародовать "чрезвычайно неудобную" информацию о своей жене, если она откажется пересмотреть условия — источник, близкий к Спирс, назвал DailyMail.com это "абсурдом".

Ранее она работала с Вассер в 2008 году, когда судилась со своим бывшим мужем Кевином Федерлайном за опеку над их двумя сыновьями.

Экс-пара, которая развелась в 2006 году после двух лет брака, воспитывают 16-летнего Джейдена Джеймса и 17-летнего Шона Престона.

Судья обязал Спирс выплачивать алименты на каждогоребенка в размере 20 000 долларов США в месяц.

Сообщается, что ежемесячные платежи выросли до 60 000 долларов в 2018 году и Кевин получил полную опеку над мальчиками. Сообщается, что он перевез семью на Гавайи в прошлом месяце, не попрощавшись с Бритни.

Сэм Асгари подал на развод со Спирс после того, как узнал, что она ему изменяла. Пара сыграла свадьбу в июне 2022 года, но была вместе с 2016 года.

Ранее муж Бритни Спирс сделал первое официальное заявление о разводе.