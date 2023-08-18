Чоловік Брітні Спірс зробив першу офіційну заяву щодо розлучення: "Лайно трапляється"

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі. Фото: Instagram/samasghari

Після доби мовчання американський актор та модель Сем Асгарі вийшов на зв’язок у соціальних мережах. 29-річний красунчик, який родом з Ірану, офіційно підтвердив розлучення зі співачкою Брітні Спірс.

Відповідна сторіз з’явилась в його Instagram.

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Подробиці

Після запаморочливої низки претензій Асгарі випустив дещо м’якшу заяву. В ній він не назвав ім’я Брітні. Згадував її як "дружина" та "вона".

"Після 6 років любові та відданості одне одному ми з дружиною вирішили завершити нашу спільну подорож. Ми збережемо любов і повагу, які маємо одне до одного, і я завжди бажаю їй всього найкращого. Лайно трапляється. Запит про конфіденційність здається смішним, тому я просто попрошу всіх, включаючи ЗМІ, бути добрими та вдумливими", — написав він.

Заява чоловіка Брітні Спірс, Сема Асгара. Скриншот: Instagram/samasghari

Свого часу саме Сем допоміг Брітні повірити в себе і виступити проти батька, позбавитися його опіки. Але вільне життя змінило Спірс. Вона все частіше почала з'являтися напівроздягненою в соцмережах, влаштовувати дикі танці та скандали вдома.

За словами оточення Сема, зіркова дружина підбила йому око, коли він спав. Також вона його кусала та завдавала емоційного стресу. Також Спірс попросила співробітника зняти її оголеною на телефон та переспала з ним. Саме зради стали одними з причин розлучення. Чи шантажує Асгарі Брітні — наразі невідомо.

Синець та укус від Брітні Спірс. Фото: Page Six

Спірс поки не надавала публічних коментарів, але найняла голлівудського адвоката з питань розлучень Лауру Вассер, щоб той представляв її інтереси.

Раніше ми писали, що папараці вперше побачили чоловіка акторки Софії Вергари після гучної заяви про розлучення. Також ми розповідали, що Брітні Спірс верхи на коні анонсувала незвичну для себе покупку.