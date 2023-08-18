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Які статки Брітні Спірс та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення

18 серпня 2023 10:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Які статки Брітні Спірс та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення
Співачка Брітні Спірс та Сем Асгарі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Розлучення американської співачки Брітні Спірс з уродженцем Ірану, актором та моделлю Семом Асгарі — тема номер один у світових таблоїдах. Молодий красунчик офіційно підтвердив, що після шести років стосунків то року шлюбу, зіркова пара розійшлась. В американських медіа почали рахувати статки попспівачки та розмірковувати, на що саме претендує Асгарі.

Про це повідомляє видання CBS News. 

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Подробиці

За умовами шлюбного контракту, який зіркова парочка уклала перед весіллям, Асгарі має право на один мільйон доларів за кожні два роки шлюбу. Максимальна сума, яку він може отримати — 10 млн доларів через 15 років. Сем не має жодних прав на репертуар Брітні. 

Їхній спільний маєток у Каліфорнії вартістю в майже 12 млн доларів оформлений на Спірс. Цю нерухомість Брітні повністю купила із власних коштів. До речі, Сем з будинку вже виїхав, а співачка установила в одній з кімнат жердину для полденсу та стриптизу, яку придбала напередодні.

Статки Спірс складають приблизно 60 млн доларів. Тільки за цей рік Брітні отримала 15 млн доларів за випуск мемуарів, які вийдуть вже восени.

Адвокат Асгарі, Ніл Херш, заявив, що подружжя ще не вирішило фінансових питань, попри те, що активи співачки, за словами її представників, надійно захищені. За його словами не виключено, що Брітні випише Сему чек, і на цьому все закінчиться. Сама ж Спірс, для якої цей шлюб став третім, розлучення ще не коментувала. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексдружину голлівудського актора Кевіна Костнера, яка вимагає від нього гроші в суді, побачили з дорогою сумочкою. Також ми розповідали, що Брітні Спірс верхи на коні анонсувала незвичну для себе покупку.

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