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Аврил Лавин, которая разорвала помолвку, подловили за поцелуем с известным рэпером

7 марта 2023 09:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Канадская певица Аврил Лавин
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце канадская певица Аврил Лавин разорвала помолвку с рок-музыкантом Mod Sun. В то же время артистку увидели с рэпером Tyga в одном из самых популярных среди знаменитостей ресторанов Лос-Анджелеса (Калифорния, США) NOBU. Подтверждение их романа не было до того момента, когда их подловили папарацци в Европе.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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Подробности

Аврил и Tyga посетили вечеринку Mugler X Hunter Schafer во время Недели моды в Париже. Они держались за руки, как пара, не отходили друг от друга. И чтобы уже полностью подтвердить свои отношения — поцеловались на глазах десятков свидетелей. Среди которых были и папарацци.

О своей помолвке с 35-летним рок-музыкантом Mod Sun Аврил в последнее время не рассказывала. А разрыв отношений даже никак не прокомментировала. Музыкант сделал предложение Лавин в марте прошлого года в Париже после года отношений. Символично, что именно в этом городе впервые публично поцеловала певица с новоиспеченным бойфрендом. До этого 38-летняя певица была дважды замужем.

Что касается Tyga, то у него сейчас нет серьезных отношений. До этого он встречался со звездой шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер. Впрочем, парочка рассталась еще в 2017 году.

Напомним, ранее мы писали, что колумбийская певица Шакира выпустила уже третью песню о расставании с испанским футболистом Жераром Пике. Также мы рассказывали, что американская актриса Меган Фокс вернулась в Instagram и прокомментировала слухи об изменах Machine Gun Kelly.

Фото: TMZ

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