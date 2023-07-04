Авріл Лавін побачили в компанії репера, з яким вона розірвала романтичні стосунки

Співачка Авріл Лавін. Фото: Instagram/avrillavigne

Минуло лише два тижні після того, як канадська співачка Авріл Лавін розірвала стосунки з американським репером Tyga. Разом вони були чотири місяці. Схоже знаменитості не залишились ворогами — їх знову побачили разом.

Про це повідомляє видання TMZ.

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38-річна Авріл відіграла концерт в одному з клубів столиці розваг — Лас-Вегасі (штат Невада, США). Під сценою її чекав Tyga. Після виступу Лавін підійшла до нього. Знаменитості не ховались від камер, усміхалися та активно вели бесіду.

Нічний клуб співачка та репер також залишили разом, щоправда, у компанії своїх друзів.

Авріл Лавін та Tyga в Лас-Вегасі. Фото: TMZ

Особисте життя знаменитостей

У березні минулого року рок-музикант Mod Sun зробив пропозицію Авріл Лавін. Пара тривалий час зустрічалась та планувала весілля. Свої заручини з 35-річним рок-музикантом Авріл майже не коментувала. А потім несподівано почала зустрічатися з Tyga. До цього співачка була двічі в шлюбі.

Tyga тривалий час не мав серйозних стосунків. До цього він зустрічався із зіркою шоу "Сімейка Кардаш’ян", бізнесвумен Кайлі Дженнер. Втім парочка розсталася ще 2017 року.

Авріл Лавін та Tyga до розставання. Фото: TMZ

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандального розлучення дружина американського актора Кевіна Костнера втекла з дітьми з Каліфорнії. Також ми розповідали, що зірка американського реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз" Кайлі Річардс розлучилась зі своїм чоловіком, агентом з нерухомості Маурісіо Уманським. Разом вони були 27 років.