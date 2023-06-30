На тлі скандального розлучення дружина Кевіна Костнера втекла з дітьми з Каліфорнії

Актор Кевін Костнер з дружиною Крістін Баумгартнер. Фото: Google

Розлучення американського актора та режисера Кевіна Костнера з моделлю та дизайнеркою Крістін Баумгартнер схоже перетворилось на реаліті-шоу. Жінка вимагає від кінозірки більше грошей та не планує виїжджати з їхнього будинку. На тлі скандальних розбірок 49-річна Крістін з двома дітьми покинула Каліфорнію.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Скандальне розлучення

Папараці сфотографували Баумгартнер в аеропорту Лос-Анджелеса через кілька годин після того, як 68-річний Костнер звинуватив її в тому, що вона вимагає майже 250 тисяч доларів щомісячних відступних для оплати пластичної операції.

Компанію Крістін в подорожі склали 14-річний син Гейс Логан та 13-річна донька Грейс Евері. Всього ж в зіркової пари троє дітей.

Крістін Баумгартнер з дітьми. Фото: Page Six

Крістін Баумгартнер з дітьми. Фото: Page Six

На тлі непростого розлучення пари, Крістін відмовляється покинути особняк Костнера вартістю 145 мільйонів доларів попри те, що їх давня передшлюбна угода передбачала, що вона мала 30 днів, щоб звільнити їхній будинок після того, як вона подала на розлучення 1 травня.

Однак нещодавно вона погодилася виїхати з маєтку за однієї умови: більше грошей. Згідно з судовими документами, Баумгартнер заявила, що звільнить дім до кінця серпня, якщо Кевін виплатить їй відступні.

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