Зірка популярного американського реаліті-шоу розлучається після 27 років шлюбу

Героїні реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз". Фото: Bravo

Зірка американського реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз" Кайлі Річардс розлучилась зі своїм чоловіком, агентом з нерухомості Маурісіо Уманським.

Про це повідомляє видання People.

Читайте також:

Зіркове розлучення

Оскільки Річардс стала однією з зірок реаліті-шоу протягом останніх 12 сезонів, зіркову пару часто обговорювали в таблоїдах. Та виявилось, що вони нещодавно розлучились, але продовжують разом жити в одному будинку.

"Вони залишаються друзями та житимуть разом, поки не вирішать, як буде краще далі для них та їхньої родини", — розповіло джерело з оточення знаменитостей таблоїду.

Кайлі Річардс і Мауріс Уманський. Фото: NBCUniversal

Річардс зустріла Уманського 1994 року в нічному клубі. На той час Кайлі була розлучена зі своїм першим чоловіком, від якого у неї народилась донька Фарра Бріттані. Річардс та Уманський одружились в січні 1996 року. В них три доньки.

Про реаліті-шоу

"Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз" транслюється на американському телебаченні з 14 жовтня 2010 року. В основі сюжету особисте і професійне життя кількох жінок, які живуть у Беверлі-Гіллз (Каліфорнія).

Успіх серіалу призвів до появи двох додаткових шоу з оригінальним акторським складом на чолі з Лізою Вандерпамп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсерка Олена Мозгова прокоментувала інтерв'ю співака Олександра Пономарьова, в якому він розповів про її зради. Також ми розповідали, що на тлі скандального розлучення дружина американського актора Кевіна Костнера втекла з дітьми з Каліфорнії.