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Авріл Лавін поставила крапку в романі з відомим репером

21 червня 2023 08:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Авріл Лавін поставила крапку в романі з відомим репером
Канадська співачка Авріл Лавін. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці лютого канадська співачка Авріл Лавін розірвала заручини з рок-музикантом Mod Sun. Артистка одразу почала зустрічатися з американським репером Tyga. Втім, їхні стосунки протрималися недовго. 

Про це повідомляє видання TMZ.

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Зіркове розставання

Знайомі титулованої співачки повідомили, що вона більше не зустрічається із Tyga. Відомо, що вони разом ухвалили рішення про розставання, не мають претензій одне до одного та залишилися друзями. Зірковий роман протримався лише чотири місяці. 

Авріл Лавін та Tyga в Парижі. Фото: TMZ

Tyga тривалий час не мав серйозних стосунків. До цього він зустрічався із зіркою шоу "Сімейка Кардаш’ян", бізнесвумен Кайлі Дженнер. Втім парочка розсталася ще 2017 року.

У березні минулого року рок-музикант Mod Sun зробив пропозицію Авріл Лавін. У закоханих все було прекрасно, вони публікували спільні фото та планували весілля. Про свої заручини з 35-річним рок-музикантом Mod Sun Авріл останнім часом не розповідала. А потім несподівано почала зустрічатися з Tyga. До цього 38-річна співачка була двічі в шлюбі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рокер, від якого перед весіллям пішла Авріл Лавін, зробив гучну заяву. Також ми розповідали, що співачка Настя Каменських прокоментувала секс-скандал свого чоловіка, репера Потапа.

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