Аврил Лавин увидели в компании рэпера, с которым она разорвала романтические отношения

Певица Аврил Лавин. Фото: Instagram/avrillavigne

Прошло всего две недели после того, как канадская певица Аврил Лавин разорвала отношения с американским рэпером Tyga. Вместе они были четыре месяца. Похоже, знаменитости не остались врагами — их снова увидели вместе.

Об этом сообщает издание TMZ.

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38-летняя Аврил отыграла концерт в одном из клубов "столицы" развлечений — Лас-Вегасе (штат Невада, США). Под сценой ее ждал Tyga. После выступления Лавин подошла к нему. Знаменитости не скрывались от камер, улыбались и активно беседовали.

Ночной клуб певица и рэпер также покинули вместе, правда, в компании своих друзей.

Аврил Лавин и Tyga в Лас-Вегасе. Фото: TMZ

Личная жизнь знаменитостей

В марте прошлого года рок-музыкант Mod Sun сделал предложение Аврил Лавин. Пара долгое время встречалась и планировала свадьбу. Свою помолвку с 35-летним рок-музыкантом Аврил почти не комментировала. А потом неожиданно начала встречаться с Tyga. До этого певица была дважды замужем.

Tyga долгое время не имел серьезных отношений. До этого он встречался со звездой шоу "Семейка Кардашьян", бизнесвумен Кайли Дженнер. Впрочем, парочка рассталась еще в 2017 году.

Аврил Лавин и Tyga до расставания. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандального развода супруга американского актера Кевина Костнера сбежала с детьми из Калифорнии. Также мы рассказывали, что звезда американского реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" Кайли Ричардс развелась со своим мужем, агентом по недвижимости Маурисио Уманским. Вместе они были 27 лет.