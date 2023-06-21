Аврил Лавин поставила точку в романе с известным рэпером
В конце февраля канадская певица Аврил Лавин разорвала помолвку с рок-музыкантом Mod Sun. Артистка сразу начала встречаться с американским рэпером Tyga. Впрочем, их отношения продержались недолго.
Об этом сообщает издание TMZ.
Звездное расставание
Знакомые титулованной певицы сообщили, что она больше не встречается с Tyga. Известно, что они приняли решение о расставании, не имеют претензий друг к другу и остались друзьями. Звездный роман продержался всего четыре месяца.
Tyga долгое время не имел серьезных отношений. До этого он встречался со звездой шоу "Семейка Кардашьян", бизнесвумен Кайли Дженнер. Впрочем, парочка рассталась еще в 2017 году.
В марте прошлого года рок-музыкант Mod Sun сделал предложение Аврил Лавин. У влюбленных все было прекрасно, они публиковали фото и планировали свадьбу. О своей помолвке с 35-летним рок-музыкантом Mod Sun Аврил в последнее время не рассказывала. А потом внезапно начала встречаться с Tyga. До этого 38-летняя певица была дважды замужем.
Напомним, ранее мы писали, что рокер, от которого перед свадьбой ушла Аврил Лавин, сделал громкое заявление. Также мы рассказывали, что певица Настя Каменских прокомментировала секс-скандал своего супруга, рэпера Потапа.