Аврил Лавин поставила точку в романе с известным рэпером

Канадская певица Аврил Лавин. Фото: Google

В конце февраля канадская певица Аврил Лавин разорвала помолвку с рок-музыкантом Mod Sun. Артистка сразу начала встречаться с американским рэпером Tyga. Впрочем, их отношения продержались недолго.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Звездное расставание

Знакомые титулованной певицы сообщили, что она больше не встречается с Tyga. Известно, что они приняли решение о расставании, не имеют претензий друг к другу и остались друзьями. Звездный роман продержался всего четыре месяца.

Аврил Лавин и Тига в Париже. Фото: TMZ

Tyga долгое время не имел серьезных отношений. До этого он встречался со звездой шоу "Семейка Кардашьян", бизнесвумен Кайли Дженнер. Впрочем, парочка рассталась еще в 2017 году.

В марте прошлого года рок-музыкант Mod Sun сделал предложение Аврил Лавин. У влюбленных все было прекрасно, они публиковали фото и планировали свадьбу. О своей помолвке с 35-летним рок-музыкантом Mod Sun Аврил в последнее время не рассказывала. А потом внезапно начала встречаться с Tyga. До этого 38-летняя певица была дважды замужем.

Напомним, ранее мы писали, что рокер, от которого перед свадьбой ушла Аврил Лавин, сделал громкое заявление. Также мы рассказывали, что певица Настя Каменских прокомментировала секс-скандал своего супруга, рэпера Потапа.