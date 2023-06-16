Настя Каменських прокоментувала секс-скандал Потапа

Настя Каменських. Фото: instagram.com/realpotap

Співачка Настя Каменських (NK) зізналася, як сприйняла новину про імовірну зраду чоловіка, продюсера Потапа. За словами артистки, вона не вірить жодним звинуваченням.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініної у рубриці "Екзамен. Нова реальність".

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Як містер і місіс Сміт

Кілька місяців тому колишня підопічна українського продюсера, репера, актора та заслуженого артиста України Потапа, співачка Gip C зізналася, що Потап змушував її вдатися до інтиму, щоб побудувати успішну кар’єру в шоу-бізнесі.

"Це було для мене смішно. Я абсолютно не ревнива. У нас стосунки на довірі. Ми з моїм чоловіком здобували своє ім'я працю та талантом. А дехто це робить на хайпі, такий вони обирають собі шлях. На жаль, вони не думають про перспективи. Ми жартуємо про це. Я дуже самодостатня жінка. Я можу цілий блог записати, як поводитися жінкам з чоловіками", — прокоментувала звинувачення Каменських.

За словами артистки, зараз вона набрала 7 зайвих кілограмів, але, не дивлячись на це, любить себе ще більше. Адже тепер її займаються більш важливі питання.

Каменських розповіла, що для неї важливо у стосунках.

"У нас стосунки з чоловіком міцні, ми як містер і місіс Сміт. Для мне головне, коли люди йдуть разом і дивляться в один бік. Ми не розлучаємося", — ділиться співачка.

Раніше ми писали про те, що популярна українська співачка Настя Каменських зробила заяву стосовно розлучення з Потапом.

Нагадаємо, Олексій Потапенко (Потап) багато років продюсував репера Позитива (Олексій Завгородній), ще задовго до створення гурту "Время и Стекло". Він був для Завгороднього не тільки наставником у шоу-бізнесі, але й другом. Втім, стосунки між ними змінились за останній час. Про це кілька разів розповідав Позитив.