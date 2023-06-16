Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Настя Каменських прокоментувала секс-скандал Потапа arrow

Настя Каменських прокоментувала секс-скандал Потапа

16 червня 2023 21:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Настя Каменських прокоментувала секс-скандал Потапа
Настя Каменських. Фото: instagram.com/realpotap
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Настя Каменських (NK) зізналася, як сприйняла новину про імовірну зраду чоловіка, продюсера Потапа. За словами артистки, вона не вірить жодним звинуваченням.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініної у рубриці "Екзамен. Нова реальність".

Читайте також:

Як містер і місіс Сміт

Кілька місяців тому колишня підопічна українського продюсера, репера, актора та заслуженого артиста України Потапа, співачка Gip C зізналася, що Потап змушував її вдатися до інтиму, щоб побудувати успішну кар’єру в шоу-бізнесі.

"Це було для мене смішно. Я абсолютно не ревнива. У нас стосунки на довірі. Ми з моїм чоловіком здобували своє ім'я працю та талантом. А дехто це робить на хайпі, такий вони обирають собі шлях. На жаль, вони не думають про перспективи. Ми жартуємо про це. Я дуже самодостатня жінка. Я можу цілий блог записати, як поводитися жінкам з чоловіками", — прокоментувала звинувачення Каменських.

За словами артистки, зараз вона набрала 7 зайвих кілограмів, але, не дивлячись на це, любить себе ще більше. Адже тепер її займаються більш важливі питання.

Каменських розповіла, що для неї важливо у стосунках.

"У нас стосунки з чоловіком міцні, ми як містер і місіс Сміт. Для мне головне, коли люди йдуть разом і дивляться в один бік. Ми не розлучаємося", — ділиться співачка.

 

Раніше ми писали про те, що популярна українська співачка Настя Каменських зробила заяву стосовно розлучення з Потапом.

Нагадаємо, Олексій Потапенко (Потап) багато років продюсував репера Позитива (Олексій Завгородній), ще задовго до створення гурту "Время и Стекло". Він був для Завгороднього не тільки наставником у шоу-бізнесі, але й другом. Втім, стосунки між ними змінились за останній час. Про це кілька разів розповідав Позитив. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB