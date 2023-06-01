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Авріл Лавін у рокерському образі завітала на гламурну вечірку

1 червня 2023 15:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Авріл Лавін у рокерському образі завітала на гламурну вечірку
Авріл Лавін. Фото: instagram.com/avrillavigne/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Авріл Лавін часто експериментує зі стилем. Цього разу на захід, присвячений легенді моди, зірка завітала у звичному рокерському образі.

Про це пише Daily Mail.

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Модний захід з нагоди нової колекції Christian Louboutin відбувся у Лос-Анджелесі. Серед запрошених зірок помітили Авріл Лавін, Зої Дюшанель, Ешлі Сімпсон та багатьох інших.

Рокерка Авріл Лавінь завітала на червону доріжку у широких джинсах та чорному топі. Доповнила вбрання туфлями Christian Louboutin на високих підборах.

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Авріл Лавін. Фото: https://www.instagram.com/stylevoguette_/

Раніше Авріл помітили з великою діамантовою прикрасою за $80 тисяч, яку їй подарував репер Tyga. Співачка та колишній наречений Кайлі Дженнер почали стосунки, після того, як Авріл розірвала заручини з музикантом Mod Sun. Новину про їхнє розставання він дізнався під час свого турне. Свої стосунки з Tyga Лавін підтвердила під час Тижня моди у Парижі.

Нагадаємо, Mod Sun повідомив, що йому потрібна була серйозна підтримка під час публічного розриву з тепер уже колишньою нареченою. Також музикант зазначив, що його життя кардинально змінилось після зіркового розставання. 

Раніше стало відомо, що музикант освідчився Авріл у березні минулого року в Парижі після року стосунків. Про свої заручини з 35-річним рок-музикантом Mod Sun Авріл останнім часом не розповідала. До цього 38-річна співачка була двічі в шлюбі. Щодо Tyga, то в нього не має зараз серйозних стосунків. До цього він зустрічався з зіркою шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер. Втім парочка розсталась ще 2017 року.

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