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Аврил Лавин в рокерском образе посетила гламурную вечеринку

1 июня 2023 15:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Аврил Лавин в рокерском образе посетила гламурную вечеринку
Аврил Лавин. Фото: instagram.com/avrillavigne/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Аврил Лавин часто экспериментирует со стилем. В этот раз на мероприятие, посвященное легенде моды, звезда выбрала привычный рокерский образ.

Об этом пишет Daily Mail.

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Модное мероприятие по случаю новой коллекции Christian Louboutin состоялось в Лос-Анджелесе. Среди приглашенных звезд заметили Аврил Лавин, Зои Дюшанель, Эшли Симпсон и многие другие.

Рокерка Аврил Лавинь посетила красную дорожку в широких джинсах и черном топе. Дополнила наряд туфлями Christian Louboutin на высоком каблуке.

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Аврил Лавин. Фото instagram.com/stylevoguette_

Ранее Аврил заметили с большим бриллиантовым украшением за $80 тысяч, которое ей подарил рэпер Tyga. Певица и бывший жених Кайли Дженнер начали отношения после того, как Аврил разорвала помолвку с музыкантом Mod Sun. Новость об их расставании он узнал во время своего турне. Свои отношения с Tyga Лавин подтвердила на Неделе моды в Париже.

Напомним, Mod Sun сообщил, что ему требовалась серьезная поддержка во время публичного разрыва с теперь уже бывшей невестой. Также музыкант отметил, что его жизнь кардинально изменилась после звездного расставания.

Ранее стало известно, что музыкант сделал предложение Аврил в марте прошлого года в Париже после года отношений. О своей помолвке с 35-летним рок-музыкантом Mod Sun Аврил в последнее время не рассказывала. До этого 38-летняя певица была дважды замужем. Что касается Tyga, то у него сейчас нет серьезных отношений. До этого он встречался со звездой шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер. Впрочем, парочка рассталась еще в 2017 году.

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