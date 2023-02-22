Австралия впервые отправит на конкурс Евровидение группу, а не сольного исполнителя

Синт-метал группа Voyager из австралийского города Перт

Большинство стран уже определилось с представителями на песенный конкурс "Евровидение-2023", который состоится в английском Ливерпуле в мае. Это сделала и Австралия. Впервые страна отправит на конкурс группу, а не сольного исполнителя.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

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Синт-метал группа Voyager из города Перт сплотилась за возможность представлять свою страну на песенном конкурсе "Евровидение" с тех пор, как Австралия начала участвовать в 2015 году. Группа даже заняла второе место на национальном отборе в 2022-м.

"Для нас одновременно это сюрреалистично и совершенно удивительно! Наши фанаты были настолько неотъемлемой частью нашего пути к этому моменту, что мы не можем дождаться, чтобы разделить эту дикую поездку вместе с ними", — заявили музыканты.

Группа Voyager была основана в 1999 году. За это время рокеры выпустили семь пластинок. Музыканты выступят на главной сцене "Евровидения-2023" с песней Promise во втором полуфинале, который пройдет 11 мая.

Напомним, ранее мы писали, что Швейцария выбрала представителя на "Евровидение-2023", но премьера песни состоится позже. Также мы рассказывали, что фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина стала одной из ведущих "Евровидения-2023".