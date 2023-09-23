Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Автомобіль Брітні Спірс, який вона водила у свої найскандальніші часи, виставили на продаж arrow

Автомобіль Брітні Спірс, який вона водила у свої найскандальніші часи, виставили на продаж

23 вересня 2023 19:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Автомобіль Брітні Спірс, який вона водила у свої найскандальніші часи, виставили на продаж
Співачка Брітні Спірс. Фото: Backgrid
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Автомобіль, на якому Брітні Спірс їздила протягом, мабуть, найкатастрофічнішого року її життя, тепер продається. Це означає, що хтось отримає ключі від одного з найбільш фотографованих автомобілів знаменитостей усіх часів.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Скандальна епоха в житті співачки

Культовий автомобіль — чорний Mercedes-Benz CLK350 2006 року випуску, який виставляється в автомузеї Воло в Іллінойсі з 2011 року, коштує 70 тисяч доларів. 

 

Спортивний кабріолет колись був відомий як найнебезпечніший автомобіль на вулицях Лос-Анджелеса, тому що саме ним керувала співачка в 2007 році, коли її життя почало виходити з-під контролю.

Того року вона проїжджала на червоне світло, граючи в кішки-мишки з папараці, веселилася на нічних вечірках.

Незважаючи на те, що це далеко не унікальний автомобіль, він став майже таким же впізнаваним, як і Брітні, оскільки фоторафи щодня робили сотні його знімків.

Цей сумний етап у житті співачки досяг піку в січні 2008 року, коли її увезли з дому на машині швидкої допомоги та доставили до лікарні, а пізніше того ж року її помістили під опіку, яка діяла до 2021 року.

Нагадаємо, Брітні Спріс завела близьку дружбу з прибиральником з кримінальним минулим.

Раніше чоловік Брітні Спірс відписався від неї в Instagram.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз