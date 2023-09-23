Автомобіль Брітні Спірс, який вона водила у свої найскандальніші часи, виставили на продаж

Співачка Брітні Спірс. Фото: Backgrid

Автомобіль, на якому Брітні Спірс їздила протягом, мабуть, найкатастрофічнішого року її життя, тепер продається. Це означає, що хтось отримає ключі від одного з найбільш фотографованих автомобілів знаменитостей усіх часів.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Скандальна епоха в житті співачки

Культовий автомобіль — чорний Mercedes-Benz CLK350 2006 року випуску, який виставляється в автомузеї Воло в Іллінойсі з 2011 року, коштує 70 тисяч доларів.

Спортивний кабріолет колись був відомий як найнебезпечніший автомобіль на вулицях Лос-Анджелеса, тому що саме ним керувала співачка в 2007 році, коли її життя почало виходити з-під контролю.

Того року вона проїжджала на червоне світло, граючи в кішки-мишки з папараці, веселилася на нічних вечірках.

Незважаючи на те, що це далеко не унікальний автомобіль, він став майже таким же впізнаваним, як і Брітні, оскільки фоторафи щодня робили сотні його знімків.

Цей сумний етап у житті співачки досяг піку в січні 2008 року, коли її увезли з дому на машині швидкої допомоги та доставили до лікарні, а пізніше того ж року її помістили під опіку, яка діяла до 2021 року.

Нагадаємо, Брітні Спріс завела близьку дружбу з прибиральником з кримінальним минулим.

Раніше чоловік Брітні Спірс відписався від неї в Instagram.