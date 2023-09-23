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Автомобиль Бритни Спирс, который она водила в свои самые скандальные времена, выставили на продажу

23 сентября 2023 19:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Автомобиль Бритни Спирс, который она водила в свои самые скандальные времена, выставили на продажу
Певица Бритни Спирс. Фото: Backgrid
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Автомобиль, на котором Бритни Спирс ездила в течение, пожалуй, самого катастрофического года ее жизни, теперь продается. Это означает, что кто-то получит ключи от одного из самых известных автомобилей знаменитостей всех времен.

Об этом пишет TMZ.

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Скандальная эпоха в жизни певицы

Культовый автомобиль — черный Mercedes-Benz CLK350 2006 года выпуска, выставляемый в автомузее Воло в Иллинойсе с 2011 года, стоит 70 тысяч долларов.

 

Спортивный кабриолет когда-то был известен как самый опасный автомобиль на улицах Лос-Анджелеса, потому что именно им управляла певица в 2007 году, когда ее жизнь начала выходить из-под контроля.

В том году она проезжала на красный свет, играя в кошки-мышки с папарацци, веселилась на ночных вечеринках.

Несмотря на то, что это далеко не уникальный автомобиль, он стал почти таким же узнаваемым, как и Бритни, поскольку фоторафы ежедневно делали сотни его снимков.

Этот печальный этап в жизни певицы достиг пика в январе 2008 года, когда ее увезли из дома на машине скорой помощи и доставили в больницу, а позже того же года поместили под опеку, которая действовала до 2021 года.

Напомним, Бритни Сприс завела близкую дружбу с уборщиком с криминальным прошлым.

Ранее супруг Бритни Спирс отписался от нее в Instagram.

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