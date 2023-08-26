Брітні Спріс завела близьку дружбу з прибиральником з кримінальним минулим

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Співачка Брітні Спірс "зблизилася" з чоловіком із кримінальним минулим, який колись працював її прибиральником. Тож зірка е залишилась самотньою після її розриву з чоловіком Семом Асгарі.

Про це пише Daily Mail.

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41-річна співачка, володарка Греммі, "встановила тісний зв’язок" і "проводила час після свого розриву" зі своїм колишнім прибиральником Полом Річардом Солізом.

Джерело повідомило, що рідні артистки "стурбовані" розвитком відносин між Солізом і Спірс, яка нещодавно розлучилася з 29-річним Асгарі після 14-місячного шлюбу.

Соліз і Спірс вперше перетнулися "приблизно рік тому", — повідомило джерело виданню, зазначивши, що Соліза найняли працювати в її особняку в Таузенд Оукс, штат Каліфорнія, щоб "чистити туалети, мити підлогу та збирати сміття".

Джерело розповіло виданню Page Six, що Соліза звільнили з роботи на Спірс, але вона "все одно вирішила проводити з ним час".

Інсайдер повідомив виданню, що Соліз неодноразово мав труднощі з законом.

Відповідно до юридичних документів, з якими ознайомилося видання, Соліза в грудні минулого року було засуджено за володіння вогнепальною зброєю, коли він працював на співачку. У 2016 році він був засуджений за водіння без прав, повідомляє видання з посиланням на судові документи. Звинувачення у водінні з призупиненим посвідченням було знято того року після угоди про визнання провини, повідомляє Page Six.

Видання з посиланням на судові документи повідомляє, що Соліз був засуджений за порушення громадського порядку в квітні 2014 рок.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.

Раніше ми писали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.