Ексчоловік Брітні Спірс хоче від неї більше грошей на синів

Кевін Федерлайн хоче збільшення аліментів від своєї колишньої дружини Брітні Спірс. За кілька днів виповниться 18 років їхньому сину Шону Престону, і за законом сума виплат має зменшитися.

Скандал навколо аліментів

Інсайдер стверджує, що Федерляйн "думає звернутися до суду", щоб вимагати зібльшити суму. Очікується, що після дня народження Шона Престона цього тижня щомісячні виплати Спірс зменшаться з 40 000 до 20 000 доларів.

"Кевіну платили непомірні гроші, і якби йому знадобилося більше грошей, він нарешті отримав би роботу", — розповіло джерело з оточення артистки.

У колишньої пари також є 17-річний син Джейден Джеймс.

"Брітні радіє, що Шону 14 вересня виповнюється 18 років, тому що вона втомилася платити Кевіну шалені гроші", — додає джерело.

Кевін перевіз всю свою родину, включаючи Шона, Джейдена та інших чотирьох дітей, на Гаваї, де його нинішня дружина Вікторія Прінс, як повідомляється, отримала посаду викладача в Гавайському університеті. Було припущення, що це було зроблено для того, щоб Кевін міг продовжувати отримувати гроші на Шона та Джейдена.

У Каліфорнії аліменти закінчують виплачувати, коли дитина закінчує середню школу або коли їй виповнюється 19 років — залежно від того, що настане раніше.

Закони про аліменти на Гаваях відрізняються тим, що батьки можуть стягувати аліменти, поки дитині не виповниться 23 роки, якщо їхня дитина навчається в коледжі.

Кевін, за якого Брітні вийшла заміж у 2004 році та розлучилася через три роки у 2007 році, не зміг отримати виплати від співачки через шлюбну угоду.

Крім Шона і Джейдена, у Кевіна ще четверо дітей — дві доньки з дружиною Вікторією, а також син і дочка з колишньою Шар Джексон.

Через рік після непростого розлучення Брітні з Кевіном у неї стався психічний зрив, через який вона була під опікою свого 71-річного тата Джеймі з 2007 по 2021 рік.

У результаті Кевін отримав повну фізичну та юридичну опіку над хлопчиками.

У травні 2018 року Кевін попросив збільшити аліменти на обох своїх синів на 40 000 доларів на місяць — з 20 000 до 60 000 доларів. Батько Брітні Джеймі відхилив початкове прохання Кевіна. Справу закрили.

У документах також зазначено, що вона платила своєму батькові 128 000 доларів на рік, щоб він виконував обов'язки опікуна.

"Брітні любить своїх дітей, завжди підтримувала їх і хоче, щоб вони були щасливі", — сказало джерело з оточення співачки.

Брітні та Кевін зустрічалися три місяці в 2004 році, перш ніж заручитися в липні того ж року. Вони одружилися через два місяці, у вересні 2004 року. Поп-зірка народила Шона у вересні 2005 року, а Джейден — приблизно через рік у 2006 році, але вона подала на розлучення в листопаді 2006 року.

Зараз Брітні готується до випуску своїх мемуарів The Woman In Me у листопаді.

