Автор пісень Лободи та інших зірок сонграйтер Парфенов розповів, на чому зараз заробляють артисти

Сонграйтер Андрій Парфенов. Фото: менеджмент артиста

Український сонграйтер Андрій Парфенов, який написав слова для пісні "По-українськи" Світлани Лободи, добре знає як і чим зараз живуть артисти. Після початку повномасштабної війни музичний ринок змінився.

Парфенов розповів Новини.LIVE, як зараз працює ця галузь та на чому заробляють артисти.

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Доходи зірок

Під час повномасштабної війни кількість замовлень на артистів значно зменшилась. Втім, дохід в зірок є.

"У кожного по-різному, у когось є заощадження, хтось все ж знаходить якісь замовлення в інших країнах, комусь нараховується роялті за минулі пісні, якісь рекламні моменти. Але всі розуміють, що зараз часи не легкі і цей період буде у якомусь сенсі випробувальним. "Накручені" артисти зникнуть, дійсно цікаві артисти для аудиторії залишаться, плюс з’явилось і ще з’явиться багато нових імен", — розповів Парфенов.

З початком повномасштабної війни багато артистів випускали вірусні треки. Багато з них розраховували на моментальний успіх. Втім, музичний бізнес не завжди так працює.

"З десяти пісень про Україну я тільки в половині чую щирі емоції, інші п’ять — це просто намагання зіграти на почуттях людей, що якось один раз спрацювали, але далі буде важче. Багато шароварщини, відвертого сюру, який просто "залітає" через максимальну безглуздість та за допомогою TikTok становиться вірусним мемчиком. Але це разова акція, як бачите, другий раз подібний трюк не повторюється", — підсумував автор пісень.

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