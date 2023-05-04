Автор песен Лободы и других звезд сонграйтер Парфенов рассказал, на чем сейчас зарабатывают артисты

Сонграйтер Андрей Парфёнов. Фото: менеджмент артиста

Украинский сонграйтер Андрей Парфенов, написавший слова для песни "По-українські" Светланы Лободы, хорошо знает, как и чем сейчас живут артисты. После начала полномасштабной войны музыкальный рынок изменился.

Парфенов рассказал Новини.LIVE, как сейчас работает эта отрасль и на чем зарабатывают артисты.

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Доходы звезд

Во время полномасштабной войны количество заказов на артистов значительно уменьшилось. Впрочем, доход у звезд есть.

"У каждого по-разному, у кого есть сбережения, кто-то все же находит какие-то заказы в других странах, кому-то начисляется роялти за прошлые песни, какие-то рекламные моменты. Но все понимают, что сейчас времена не легкие и этот период будет в каком-то смысле испытанием. "Накрученные" артисты исчезнут, действительно интересные артисты для аудитории останутся, плюс появилось и еще появится много новых имен", — рассказал Парфенов.

С началом полномасштабной войны многие артисты выпускали вирусные треки. Многие рассчитывали на моментальный успех. Впрочем, музыкальный бизнес не всегда так работает.

"Из десяти песен об Украине, я только в половине слышу искренние эмоции, остальные пять это просто попытка сыграть на чувствах людей, однажды сработавших, но дальше будет тяжелее. Много шароварщины, откровенного сюра, который просто "залетает" через максимальную нелепость и с помощью TikTok становится вирусным мемчиком. Но это разовая акция, как видите, второй раз подобный трюк не повторяется", — подытожил автор песен.

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