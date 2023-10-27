Автори хіта "Добрий день Everybody" з Борисом Джонсоном презентували новий патріотичний трек
Один з найзагадковіших проєктів українського шоу-бізнесу, автори в хітів "Вова, **аш їх, бл**ь", "Добрий день Everybody", "Скоро буде Пасха" Мюслі UA презентували новий трек, лірику якого написав захисник України.
Відео доступне на YouTube каналі Мюслі UA.
Новий патріотичний трек від Мюслі UA
Музичний колектив презентував нову роботу, пісню "За териконами". Це історія українського воїна, що втратив друга. Він через рядки пісні говорить про відчуття, незрозумілі людям в тилу, розповідає про те, що відбувається там, за териконами. Через цю роботу Мюслі UA також нагадують про війну, про кожен постріл та кожну втрату, і що все це відбувається щохвилини.
Текст був написаний воїном ЗСУ Михайлом Стасулою (позивний СКОРПІОН) в одному з окопів поблизу Мар'їнки. Лірика пронизана хоробрістю та незламністю, водночас злістю та болем за полеглим побратимом. Ростислав Терлецький (позивний "Барон") загинув 17 листопада 2022 року.
Михайло згадує, як сидячи в підвалах Мар'їнки, вони бачили терикони, які зайняли ворожі війська. Саме звідти їх постійно накривали ворожі гради. Так і з’явився перший куплет:
"Ми поклали на музику ці рядки з однією метою: ще раз через цей трек нагадати всім, що війна не десь там, а набагато ближче ніж декому здається. У жодному разі не можна розслаблятися та забувати про це. Треба боротися та йти до перемоги. І головне, пам'ятайте, перемога не за горами… Перемога за териконами", — прокоментували прем’єру Мюслі UA.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyosha заспівала на концерті україномовну версію свого хіта. Також ми розповідали, що EL Кравчук презентував перший кліп від початку повномасштабної війни.
Читайте Новини.LIVE!