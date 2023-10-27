Автори хіта "Добрий день Everybody" з Борисом Джонсоном презентували новий патріотичний трек

Учасник гурту Мюслі UA. Фото: Instagram/miusli.ua

Один з найзагадковіших проєктів українського шоу-бізнесу, автори в хітів "Вова, **аш їх, бл**ь", "Добрий день Everybody", "Скоро буде Пасха" Мюслі UA презентували новий трек, лірику якого написав захисник України.

Відео доступне на YouTube каналі Мюслі UA.

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Музичний колектив презентував нову роботу, пісню "За териконами". Це історія українського воїна, що втратив друга. Він через рядки пісні говорить про відчуття, незрозумілі людям в тилу, розповідає про те, що відбувається там, за териконами. Через цю роботу Мюслі UA також нагадують про війну, про кожен постріл та кожну втрату, і що все це відбувається щохвилини.

Текст був написаний воїном ЗСУ Михайлом Стасулою (позивний СКОРПІОН) в одному з окопів поблизу Мар'їнки. Лірика пронизана хоробрістю та незламністю, водночас злістю та болем за полеглим побратимом. Ростислав Терлецький (позивний "Барон") загинув 17 листопада 2022 року.

Михайло згадує, як сидячи в підвалах Мар'їнки, вони бачили терикони, які зайняли ворожі війська. Саме звідти їх постійно накривали ворожі гради. Так і з’явився перший куплет:

"Ми поклали на музику ці рядки з однією метою: ще раз через цей трек нагадати всім, що війна не десь там, а набагато ближче ніж декому здається. У жодному разі не можна розслаблятися та забувати про це. Треба боротися та йти до перемоги. І головне, пам'ятайте, перемога не за горами… Перемога за териконами", — прокоментували прем’єру Мюслі UA.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyosha заспівала на концерті україномовну версію свого хіта. Також ми розповідали, що EL Кравчук презентував перший кліп від початку повномасштабної війни.