Авторы хита "Добрий день Everybody" с Борисом Джонсоном представили новый патриотический трек
Один из самых загадочных проектов украинского шоу-бизнеса, авторы хитов "Вова, **аш їх, бл**ь", "Добрий день Everybody", "Скоро буде Пасха" Мюслі UA презентовали новый трек, лирику которого написал защитник Украины.
Видео доступно на YouTube канале Мюслі UA.
Новый патриотический трек от Мюслі UA
Музыкальный коллектив представил новую работу, песню "За териконами". Это история украинского воина, потерявшего друга. Он через строки песни говорит об ощущениях, непонятных людям в тылу, рассказывает о том, что происходит там, за терриконами. Из-за этой работы Мюслі UA также напоминают о войне, каждом выстреле и каждой потере, и что все это происходит ежеминутно.
Текст был написан воином ВСУ Михаилом Стасулой (позывной СКОРПИОН) в одном из окопов близ Марьинки. Лирика пронизана храбростью и несгибаемостью, в то же время злобой и болью за павшего побратима. Ростислав Терлецкий (позывной "Барон") погиб 17 ноября 2022 года.
Михаил вспоминает, как сидя в подвалах Марьинки, они видели терриконы, которые заняли вражеские войска. Именно оттуда их постоянно накрывали вражеские гряды. Так и появился первый куплет.
"Мы положили на музыку эти строки с одной целью: еще раз через этот трек напомнить всем, что война не где-то там, а гораздо ближе, чем некоторым кажется. Ни в коем случае нельзя расслабляться и забывать об этом. Надо бороться и идти к победе. И главное, помните, победа не за горами… Победа за терриконами", — прокомментировали премьеру Мюсли UA.
Напомним, ранее мы писали, что Alyosha спела на концерте украиноязычную версию своего хита. Также мы рассказывали, что EL Кравчук представил первый клип с начала полномасштабной войны.
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