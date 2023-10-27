Авторы хита "Добрий день Everybody" с Борисом Джонсоном представили новый патриотический трек

Участник группы Мюслі UA . Фото: Instagram/miusli.ua

Один из самых загадочных проектов украинского шоу-бизнеса, авторы хитов "Вова, **аш їх, бл**ь", "Добрий день Everybody", "Скоро буде Пасха" Мюслі UA презентовали новый трек, лирику которого написал защитник Украины.

Видео доступно на YouTube канале Мюслі UA.

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Музыкальный коллектив представил новую работу, песню "За териконами". Это история украинского воина, потерявшего друга. Он через строки песни говорит об ощущениях, непонятных людям в тылу, рассказывает о том, что происходит там, за терриконами. Из-за этой работы Мюслі UA также напоминают о войне, каждом выстреле и каждой потере, и что все это происходит ежеминутно.

Текст был написан воином ВСУ Михаилом Стасулой (позывной СКОРПИОН) в одном из окопов близ Марьинки. Лирика пронизана храбростью и несгибаемостью, в то же время злобой и болью за павшего побратима. Ростислав Терлецкий (позывной "Барон") погиб 17 ноября 2022 года.

Михаил вспоминает, как сидя в подвалах Марьинки, они видели терриконы, которые заняли вражеские войска. Именно оттуда их постоянно накрывали вражеские гряды. Так и появился первый куплет.

"Мы положили на музыку эти строки с одной целью: еще раз через этот трек напомнить всем, что война не где-то там, а гораздо ближе, чем некоторым кажется. Ни в коем случае нельзя расслабляться и забывать об этом. Надо бороться и идти к победе. И главное, помните, победа не за горами… Победа за терриконами", — прокомментировали премьеру Мюсли UA.

Напомним, ранее мы писали, что Alyosha спела на концерте украиноязычную версию своего хита. Также мы рассказывали, что EL Кравчук представил первый клип с начала полномасштабной войны.