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Авторка "50 відтінків сірого" зізналася, що змушує її ходити до психолога

15 липня 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Авторка "50 відтінків сірого" зізналася, що змушує її ходити до психолога
Книга "50 відітнків сірого" розійшлася 167 мільойним тиражем. Фото: instagram.com/50shadesof_damie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Авторка бестселера "50 відтінків сірого" не може безтурботно жити після випуску відомого роману. Е.Л Джеймс зізналася, що ходить на терапію.

Про це пише Daily Mail.

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У книжках сміливіша

Письменниця Е.Л Джеймс ходить до психолога через свій "синдром самозванця". Це розлад, який не дає людини прийняти власні здобутки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by E L James (@erikaljames)

"У мене "синдром самозванця", і навіть, знаючи, що я продала 165 мільйонів книжок, це не допомагає мені. Я не змогла подолати сумніви у собі, тож тепер ходжу на терапію. Мене називають сміливою, але насправді я боюсь. Більш смілива у своїх книжках, ніж у реальному житті", — говорить авторка, чию книгу переклали на 52 мови, і чий статок оцінюють у100 мільйонів доларів.

Також Е.Л. Джемс страждає на проблеми зі сном та надмірне хвилювання.

Знаменита трилогія

Книжка "50 відтінків сірого" стала успішною франшизою. Трилогія про скромну дівчину та мільярдера з таємницями. Анастейша Стіл — випускниця коледжу, яка мешкає з близькою подругою Кейт. Через грип сусідки дівчині доводиться підмінити її на важливому інтерв'ю з відомим бізнесменом Крістіаном Греєм. Розмова не складається, але загадковий чоловік виявляє інтерес до Анастейші, і вже згодом навідується до неї на роботу до господарського магазину. Так починається клубок заплутаних відносин, де важливе місце займають незвичайні захоплення Крістіана.

Раніше третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська розповіла, що вона ходить до психолога. 

Нагадаємо, часті зриви та стреси погано сказалися на здоров’ї співачки MamaRika. Зірка перенесла операцию на шлунок.

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