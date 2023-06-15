Даша Квіткова розповіла про справжній біль – дівчина дала цінні поради

Переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова в метро Нью-Йорка. Фото: instagram.com/p/CtBt2zfoPYn/?hl=ru

Колишня дружина відомого українського теле- та радіоведучого Микити Добриніна, блогерка та переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова звернулася до публіки з цінними порадами. Дівчина порушила тему стресу та розповіла, як його можна подолати.

Відповідну публікацію Даша Квіткова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Стрес. Знайомий кожному українцю на фоні виснажливого часу і трагічних подій. Важко опанувати себе та не здаватися, навіть коли здається, що це неможливо. Але постійне перебування організму в стресовому стані може спричинити нервові розлади й емоційні зриви, а наше здоров’я не має згаснути раніше, ніж прийде наша перемога. Хочу поділитися своїми лайфхаками, які допомагають мені знімати напругу й долати свій стрес. Спорт. Коли зле, коли дуже болить і я хочу вивільнитися від цього почуття, стану та думок, я йду в зал та працюю на 200% зі 100%", — написала Даша Квіткова.

Колишня Микити Добриніна Даша Квіткова на фотосесії в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/p/CtURdbtIg5p/?hl=ru

За словами дівчини, фізична активність також допомагає з болем, діючи на організм як болезаспокійливі. Також, стверджує Даша Квіткова, боротися зі стресом допомагає музика та обійми, які так важливі для подолання стресу та болю.

"Сміх. Не сваріть себе за те, що вам після стресу хочеться сміятися або дивитись якісь кумедні відео у стрічці. Це один із дієвих способів подолати емоційну напругу, тому що сміх не лише продовжує життя, а й знижує рівень гормонів стресу. Гумор є негайною реакцією мозку на негативні емоції. Робота головою. Це може бути ваша робота, стрільба (як у моєму випадку), пізнавання чогось нового, робота з психологом, похід у театри, читання книги або перегляд кіно. Памʼятайте, що наша з вами зброя — це наша сила. Бережіть себе", — також додала колишня Микити Добриніна.

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Микити Добриніна Даша Квіткова показала себе у незвичайній фотосесії.

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