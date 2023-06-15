Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Дуже болить": Дашу Квіткову "накрило" після розлучення з Микитою Добриніним arrow

"Дуже болить": Дашу Квіткову "накрило" після розлучення з Микитою Добриніним

15 червня 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Квіткова розповіла про справжній біль – дівчина дала цінні поради
Переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова в метро Нью-Йорка. Фото: instagram.com/p/CtBt2zfoPYn/?hl=ru
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Колишня дружина відомого українського теле- та радіоведучого Микити Добриніна, блогерка та переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова звернулася до публіки з цінними порадами. Дівчина порушила тему стресу та розповіла, як його можна подолати.

Відповідну публікацію Даша Квіткова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

"Стрес. Знайомий кожному українцю на фоні виснажливого часу і трагічних подій. Важко опанувати себе та не здаватися, навіть коли здається, що це неможливо. Але постійне перебування організму в стресовому стані може спричинити нервові розлади й емоційні зриви, а наше здоров’я не має згаснути раніше, ніж прийде наша перемога. Хочу поділитися своїми лайфхаками, які допомагають мені знімати напругу й долати свій стрес. Спорт. Коли зле, коли дуже болить і я хочу вивільнитися від цього почуття, стану та думок, я йду в зал та працюю на 200% зі 100%", — написала Даша Квіткова.

Даша Квиткова
Колишня Микити Добриніна Даша Квіткова на фотосесії в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/p/CtURdbtIg5p/?hl=ru

За словами дівчини, фізична активність також допомагає з болем, діючи на організм як болезаспокійливі. Також, стверджує Даша Квіткова, боротися зі стресом допомагає музика та обійми, які так важливі для подолання стресу та болю.

"Сміх. Не сваріть себе за те, що вам після стресу хочеться сміятися або дивитись якісь кумедні відео у стрічці. Це один із дієвих способів подолати емоційну напругу, тому що сміх не лише продовжує життя, а й знижує рівень гормонів стресу. Гумор є негайною реакцією мозку на негативні емоції. Робота головою. Це може бути ваша робота, стрільба (як у моєму випадку), пізнавання чогось нового, робота з психологом, похід у театри, читання книги або перегляд кіно. Памʼятайте, що наша з вами зброя — це наша сила. Бережіть себе", — також додала колишня Микити Добриніна.

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Микити Добриніна Даша Квіткова показала себе у незвичайній фотосесії.

Раніше ми розповідали про те, що українська блогерка Даша Квіткова показала, як вона стає кращою версією себе.

Також ми повідомляли про те, що переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова показала оголене тіло.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB