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Молода дружина Остапчука ходить до психолога

22 червня 2023 18:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молода дружина Остапчука ходить до психолога
Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, ось-ось святкуватиме 23-річчя. Дівчина розповіла підписникам, що перед днем народження в неї завжди немає настрою. Також блогерка зізналась, що вона ходить до психолога. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Блогерка розповіла, що відвідала психолога. Катерина запитала в підписників, чи ходять ті до спеціалістів. Полтавська не стала вдаватися в деталі, що саме вона обговорює на сеансах. 

Третя дружина Володимира Остапчука, яка молодша за нього на 16 років, пояснила, чому необхідно відвідувати спеціалістів. 

"Мати психолога (особливо в наш час) — це дуже важливо. Повірте, це найкраще, що ви можете зробити для свого психологічного здоров’я. Чим раніше почнете займатися, тим менше проблем буде в майбутньому. Навіть якщо вам здається, що все ок — для профілактики психолог зайвим не буде", — написала Полтавська. 

Блогерка Катерина Полтавська. Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що молода дружина Остапчука знепритомніла в Греції. Також ми розповідали, що Остапчук емоційно прокоментував скандальну вечірку з гостями росіянами.

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